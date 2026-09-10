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FRANCE

OM : Amine Harit annonce s’il a baissé son salaire

Par Fabien Chorlet - 10 Sep 2026, 18:30
Amine Harit lors d'OM - Paris FC

Amine Harit s’est exprimé sur les discussions autour de son salaire à l’OM ainsi que sur son avenir, à un an de la fin de son contrat.

Après Bruno Genesio, c’est Amine Harit qui s’est présenté ce jeudi après-midi en conférence de presse du côté de l’Olympique de Marseille, à la veille du match d’ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 face au Stade Rennais. Le Marocain, qui a retrouvé une place de titulaire à Marseille après une saison en prêt en Turquie, du côté de Başakşehir, s’est notamment exprimé sur son retour sur les bords de la Canebière.

« Il n’y a aucune revanche. La saison dernière, mon prêt (à Başakşehir) a été bénéfique, j’ai retrouvé le plaisir de jouer chaque week-end. Je suis très content d’être là, j’ai envie de faire une grande saison collectivement et individuellement. On peut faire quelque chose de bien. »

La réponse d’Harit sur une possible baisse de salaire

Amine Harit a, par ailleurs, été interrogé sur une éventuelle baisse de salaire dans un contexte marqué par les difficultés financières du club, laissant entendre qu’il n’a finalement pas baissé son salaire. « Il y a eu des discussions avec le club. Par respect pour le club, ce n’est pas quelque chose sur lequel je m’étalerai ici. Je n’aurai rien à dire sur ce sujet », a-t-il répondu, avant d’évoquer son avenir, lui qui arrivera en fin de contrat avec l’OM dans un an.

« Je suis très content d’être à l’OM »

« Il me reste un an de contrat, on verra ce qu’il se passe pendant la saison. Je suis très content d’être là. J’espère qu’on aura les meilleurs résultats possibles. Les contrats, on verra plus tard. Je pense que les résultats sont bien plus importants que les durées de contrat ou les salaires. »

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