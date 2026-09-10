FC Nantes Mercato : c’est officiel pour Patrik Carlgren !

Patrik Calgren est officiellement de retour au FC Nantes.

Comme attendu ces dernières heures et confirmé ce jeudi par Grégory Poirier en conférence de presse, Patrik Carlgren fait son retour au FC Nantes. Le club des bords de l’Erdre a officialisé ce jeudi soir le retour du gardien suédois. Libre depuis son départ des Canaris en juin dernier, le portier de 34 ans s’est engagé pour une saison avec le FCN, assortie d’une année supplémentaire en option.

Le communiqué du FC Nantes

« Patrik Carlgren s’engage avec le FC Nantes pour une durée d’un an, plus une année en option, afin de pallier la blessure du gardien nantais, Alexis Mirbach.

Libre de tout contrat après la fin de son aventure nantaise l’année dernière, Patrik Carlgren fait son retour sur les bords de l’Erdre. Suite à la blessure de son portier numéro 2, Alexis Mirbach, le FC Nantes était dans l’obligation de recruter un nouveau gardien pour renforcer le groupe de Grégory Poirier.

Homme de confiance, compétiteur et connaisseur de la maison, le portier suédois rejoint donc les Canaris pour une durée d’un an, plus une année en option.



Arrivé à la Jonelière en 2024, Patrik Carlgren a disputé 11 matchs avec les Jaunes et Verts, dont une première titularisation mémorable au Parc des Princes (1-1). Professionnel, à l’état d’esprit irréprochable, le portier de la victoire face à l’OM l’année dernière (3-0) apportera toute son énergie positive et son leadership aux Canaris. Välkommen Patrik ! », peut-on lire sur le communiqué du club nantais.