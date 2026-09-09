Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si Patrik Carlgren négocie actuellement un retour au FC Nantes, l’état-major du club a reçu des candidatures à la pelle pour le poste de gardien des Canaris.

Le FC Nantes n’a visiblement que l’embarras du choix. À la recherche d’un nouveau gardien numéro 2 après la blessure d’Alexis Mirbach, l’état-major nantais travaille activement depuis plusieurs jours pour trouver la meilleure solution. Et les candidatures ne manquent pas.

De nombreux gardiens proposés au FC Nantes

Selon Ouest-France, la direction et le staff du FC Nantes ont reçu une véritable pluie de propositions. Plusieurs gardiens auraient ainsi été présentés au club et étudiés par les dirigeants nantais. Le FCN doit désormais faire le tri entre les différents profils disponibles. Le club peut notamment recruter un joker évoluant en France ou se tourner vers un joueur libre, ce qui élargit considérablement le marché à disposition des Canaris. Une situation qui permet aux Nantais de prendre le temps d’étudier les différentes possibilités.

Parmi les gardiens envisagés, Patrik Carlgren semble toutefois disposer d’une longueur d’avance. Le portier suédois connaît parfaitement le club puisqu’il était la doublure d’Anthony Lopes la saison dernière. Son expérience du FC Nantes constitue forcément un avantage important. Carlgren connaît également l’environnement nantais, le staff et le fonctionnement du groupe professionnel. Des arguments qui pourraient peser au moment de prendre une décision. Mais rien n’est encore signé.

Le FC Nantes veut éviter de se tromper

Patrik Carlgren avait pourtant quitté le FC Nantes cet été. Le gardien de 34 ans n’avait pas prolongé son contrat en juin dernier, notamment parce qu’il n’était pas parvenu à trouver un accord financier avec la direction du club. Quelques semaines plus tard, les circonstances pourraient donc pousser les deux parties à reprendre les discussions. Une situation assez inattendue. Le FC Nantes pourrait finalement revenir vers un joueur qu’il avait laissé partir quelques semaines auparavant.

Avec autant de gardiens proposés, les dirigeants nantais disposent désormais de plusieurs alternatives mais le choix sera important. Le futur numéro 2 devra pouvoir répondre présent immédiatement en cas d’absence d’Anthony Lopes. L’expérience pourrait donc constituer un critère déterminant, notamment dans une saison où le FC Nantes souhaite rapidement remonter au classement de Ligue 2. Carlgren possède justement cet avantage. Son expérience et sa connaissance du club pourraient faciliter une éventuelle intégration. Reste désormais à savoir si les négociations aboutiront.