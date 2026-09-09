Si Franck Haise réussit un brillant parcours depuis son arrivée sur le banc du Stade Rennais, son comportement grincheux agace certains suiveurs du club breton.

Tout va très bien au Stade Rennais… sur le terrain. Depuis son arrivée en Bretagne, Franck Haise affiche même un bilan particulièrement impressionnant.

Les sorties agressives de Haise agacent

Difficile en effet de remettre en cause le travail de Franck Haise sur le plan sportif. Le technicien a remporté dix de ses quinze derniers matches avec le Stade Rennais. Une performance qui lui permet également de devenir l’entraîneur rennais le plus rapide à atteindre la barre des dix victoires au XXIe siècle. Sur le terrain, les chiffres parlent donc clairement en sa faveur mais depuis plusieurs semaines, certains observateurs rennais ont l’impression que le technicien n’affiche plus exactement le même visage qu’auparavant. Et c’est surtout en conférence de presse que les critiques commencent à apparaître.

La semaine dernière, Franck Haise avait notamment recadré sèchement un journaliste après une question concernant ses choix au niveau des ailiers. Une séquence qui n’est pas passée inaperçue. Le coach du Stade Rennais avait alors expliqué qu’il n’appréciait pas certaines analyses qu’il jugeait trop basées sur des « stéréotypes ». Cette sortie est venue s’ajouter à d’autres prises de parole jugées particulièrement offensives par certains supporters. Haise avait également eu des mots assez directs concernant Eliezer Mayenda, tandis que son attitude générale en conférence de presse est désormais perçue comme plus agressive par une partie du public.

« Ce n’est pas le Franck Haise de la saison dernière »

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters du Stade Rennais commencent ainsi à faire entendre leur mécontentement. « Je n’aime pas du tout le mood que dégage Franck Haise depuis les matchs amicaux », a pesté un supporter rennais sur X. Avant de poursuivre : « Depuis des semaines c’est pas le Franck Haise de la saison dernière, là c’est que des scuds. »

Un autre supporter partage ce constat et s’interroge sur cette évolution : « J’ai remarqué aussi, et je ne comprends pas son changement de comportement. Il me fait penser à son comportement à Nice. » Des réactions qui montrent qu’une partie du public commence à percevoir un changement dans la communication du technicien.

Le spectre de Lens et Nice ressort

Cette impression ne concerne d’ailleurs pas uniquement les supporters rennais. Florian Rossi, supporter de l’AS Monaco, s’est lui aussi montré particulièrement critique : « J’appelle ça prendre le boulard. Scénario déjà vécu par Lens et Nice. » Une formule particulièrement sévère, qui renvoie aux précédentes expériences de Franck Haise au RC Lens et à l’OGC Nice. Attention toutefois à ne pas confondre ces critiques avec un désamour général. Le technicien conserve un bilan sportif remarquable et son travail est largement salué. Mais son caractère et sa manière de répondre aux journalistes semblent désormais davantage exposés.

Cette polémique intervient surtout à quelques jours d’un rendez-vous très attendu. Le Stade Rennais reçoit l’OM vendredi au Roazhon Park, dans une rencontre forcément particulière pour Franck Haise. Le technicien devra donc continuer à faire parler son équipe sur le terrain, tout en composant avec les critiques qui commencent à émerger autour de sa communication. Pour l’instant, les résultats lui donnent raison.