Alors que Waldemar Kita ne se cache plus pour exprimer son ras-le-bol, le FC Nantes n’a jamais été aussi proche d’être cédé.

Le FC Nantes pourrait-il enfin changer de propriétaire ? La question revient avec insistance ces dernières semaines, alors que Waldemar Kita ne cache plus son agacement face à la situation du club. Et une nouvelle information vient relancer très sérieusement l’hypothèse d’une vente.

Des discussions engagées depuis juin

Selon TéléNantes, des échanges seraient actuellement en cours entre le FC Nantes et un fonds d’investissement britannique. Ces discussions auraient débuté dès le mois de juin. Une information loin d’être anodine, puisqu’elle montre qu’un potentiel projet de reprise serait déjà étudié depuis plusieurs semaines. Pour l’instant, aucune vente n’est toutefois actée mais l’existence de discussions avec un fonds étranger donne une nouvelle dimension au dossier, alors que l’avenir du club sous la direction de Waldemar Kita continue de susciter de nombreuses interrogations.

Le projet porté par les potentiels investisseurs britanniques serait également particulièrement intéressant pour le FC Nantes. Toujours selon TéléNantes, leur objectif serait notamment de construire un modèle reposant sur la formation. Une orientation qui pourrait correspondre à l’identité historique des Canaris. Le centre de formation nantais a régulièrement permis au club de faire émerger de jeunes talents, avant de les intégrer à l’équipe première ou de réaliser d’importantes opérations sur le marché des transferts. Les futurs investisseurs souhaiteraient donc visiblement s’appuyer sur cette tradition.

Le trading et la formation au cœur du projet au FC Nantes

Autre élément central du projet : le trading. L’idée serait de développer un modèle économique permettant de valoriser les jeunes joueurs formés ou recrutés par le club, puis de réaliser des ventes importantes. Un fonctionnement déjà utilisé par plusieurs clubs européens et qui pourrait permettre au FC Nantes de retrouver davantage de stabilité financière. Le duo formation-trading pourrait ainsi devenir la base d’un éventuel projet de reprise. Pour les supporters nantais, cette perspective pourrait forcément être scrutée avec attention.

Cette nouvelle intervient surtout dans un contexte particulier. Waldemar Kita ne se cache plus pour exprimer son ras-le-bol. Après de nombreuses années à la tête du FC Nantes, le propriétaire pourrait-il finalement envisager de passer la main ? La prudence reste évidemment de mise. Des discussions avec un fonds d’investissement ne signifient pas qu’un accord de vente est imminent, encore moins qu’il est déjà conclu. Mais si les échanges entamés en juin se poursuivent sérieusement, le dossier pourrait prendre une ampleur considérable dans les prochains mois. Le FC Nantes pourrait alors entrer dans une nouvelle ère.