PSG : une très mauvaise surprise tombe avant le Slovan Bratislava

À quelques heures de son entrée en lice en Ligue des champions face au Slovan Bratislava, le PSG doit encaisser une mauvaise nouvelle sur le plan judiciaire.

Le PSG aurait sans doute préféré aborder son retour en Ligue des champions avec davantage de sérénité. Alors que les Parisiens s’apprêtent à recevoir le Slovan Bratislava ce mercredi au Parc des Princes, une décision de justice vient rattraper le club.

En effet, Paris a été définitivement débouté par le tribunal administratif de Paris dans son recours contre une pénalité de 2.728.468 euros, selon un jugement consulté par l’AFP et relayé par RMC Sport. Dans un jugement rendu le 25 juin 2026, la juridiction a confirmé la sanction prononcée en mars 2024 par l’administration du travail.

La pénalité correspond à 0,5 % des revenus d’activité versés par le club en 2022. Le PSG avait contesté cette sanction en mettant notamment en avant les spécificités économiques du football professionnel et l’écart considérable entre les rémunérations des joueurs et des joueuses.

Le PSG contestait la prise en compte des salaires des joueurs

Au cœur du litige se trouve notamment l’indicateur portant sur la présence de femmes parmi les dix plus hautes rémunérations de l’entreprise. Pour le PSG, les salaires des joueurs professionnels occupent mécaniquement les premières places du classement, rendant cet indicateur particulièrement difficile à améliorer.

Le club estimait ainsi que la méthode de calcul ne prenait pas suffisamment en compte les réalités du football professionnel. Le tribunal a toutefois rejeté cet argument : selon les juges, tenir compte de cette différence structurelle pour neutraliser l’indicateur reviendrait à vider le dispositif de son objectif, qui est précisément de lutter contre la sous-représentation d’un sexe parmi les plus hauts salaires.

Le PSG avait également demandé une réduction de la pénalité en faisant valoir les mesures prises en matière d’égalité professionnelle. Le tribunal n’a pas retenu ces arguments.

Une sanction que le PSG a déjà payée

Le jugement précise qu’un titre de perception de 2.728.468 euros a été émis le 13 novembre 2024 et que le PSG a procédé au paiement de cette somme le 7 janvier 2025.

Le club assure néanmoins avoir engagé un travail de fond sur le sujet et être désormais en conformité avec ses obligations.

Les résultats publiés par le PSG montrent d’ailleurs une progression récente. Pour l’index 2026, le club affiche une note de 77/100, avec notamment le maximum de points sur les écarts de taux d’augmentations individuelles, les promotions et les augmentations après congé maternité. En revanche, l’indicateur des dix plus hautes rémunérations reste à 0/10, le PSG expliquant que celui-ci inclut ses joueurs professionnels masculins.