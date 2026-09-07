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FRANCE

PSG Mercato : après Alvarez, Luis Enrique veut jouer un autre vilain tour au FC Barcelone

Par William Tertrin - 7 Sep 2026, 23:00
FC Barcelone : Le prix de sa pépite pourrait bondir à 150 M€

Alors que le PSG aimerait « voler » Julián Alvarez au FC Barcelone, le club de la capitale observerait égalemlent de très près Hamza Abdelkarim, jeune attaquant du Barça.

Le PSG pourrait-il encore jouer un mauvais tour au Barça en plus du dossier Julián Alvarez ? Après plusieurs dossiers ayant rapproché les deux clubs ces derniers mois, Paris aurait désormais jeté son dévolu sur Hamza Abdelkarim, l’un des grands espoirs offensifs du club catalan.

Selon El Nacional.cat, Luis Enrique apprécie particulièrement le profil du jeune Égyptien et verrait en lui un potentiel futur grand numéro 9. L’entraîneur espagnol, prolongé par le PSG jusqu’en 2030, disposerait d’un poids important dans les choix sportifs du club parisien.

Une clause de seulement 15 millions d’euros

C’est précisément ce qui inquiète le Barça. Arrivé définitivement en provenance d’Al Ahly cet été, Abdelkarim est lié aux Blaugrana jusqu’en juin 2029. Le club catalan avait levé son option d’achat après ses débuts remarqués avec les U19, où il avait inscrit six buts en neuf matches de championnat.

Mais son contrat contient actuellement une clause libératoire de 15 millions d’euros, jugée beaucoup trop faible au regard de sa progression. Le Barça a donc déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur afin de revoir son contrat.

Le Barça veut éviter une nouvelle fuite

La direction catalane souhaiterait porter cette clause à environ 150 millions d’euros, tout en améliorant les conditions salariales du jeune attaquant. Des discussions avec son agent ont déjà eu lieu ces derniers jours.

Le timing est donc crucial pour le Barça : si Abdelkarim ne prolonge pas rapidement, le PSG pourrait tenter de profiter de sa clause actuelle, alors que Luis Enrique aurait déjà identifié son potentiel.

Le jeune Égyptien a d’ailleurs récemment effectué ses premiers pas avec l’équipe première du Barça en Liga. De quoi renforcer encore l’intérêt autour de celui qui est présenté comme l’un des talents offensifs à suivre en Catalogne.

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