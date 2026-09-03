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FRANCE

FC Barcelone : le verdict définitif tombe pour la recrue blessée

Par Louis Chrestian - 3 Sep 2026, 22:29
FC Barcelone : le verdict définitif tombe pour la recrue blessée

Sorti sur civière mercredi lors de la finale de la Copa Catalunya, Jesse Bisiwu avait suscité une vive inquiétude au FC Barcelone. Les examens médicaux ont finalement livré un diagnostic beaucoup plus rassurant pour le jeune attaquant belge.

Plus de peur que de mal pour Bisiwu

On vous en parlait mercredi : la recrue estivale du Barça s’était blessée après avoir reçu un violent coup à la jambe face à Sabadell. Évacué sur une civière, Jesse Bisiwu avait fait craindre une longue indisponibilité.

Le verdict définitif est toutefois rassurant. Selon les informations d’Onze Mondial, les examens n’ont révélé qu’une contusion à la jambe gauche. Aucune blessure plus importante n’a été détectée.

Un retour attendu rapidement

Le FC Barcelone n’a pas communiqué de durée précise d’indisponibilité, mais Bisiwu devrait reprendre l’entraînement dans un bref délai. Une excellente nouvelle pour le joueur de 18 ans, arrivé du Club Bruges durant l’été 2026 afin de renforcer le Barça Atlètic.

Un élément prometteur du Barça Atlètic

Formé à Louvain avant de rejoindre Bruges et Club NXT, l’ailier s’était distingué avec la Belgique lors de l’Euro U17 2025, intégrant l’équipe-type de la compétition. Il avait également réussi ses débuts sous le maillot blaugrana en inscrivant un doublé contre le FC Bâle (5-2), le 16 août dernier.

Cette alerte ne devrait donc pas freiner durablement son intégration en Catalogne. Pour le Barça comme pour sa jeune recrue, le scénario redouté mercredi est définitivement écarté.

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