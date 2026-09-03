ASSE : plusieurs retours se dessinent, mais un gros vide apparaît devant

Leader avec quatre victoires en quatre journées, l’ASSE reçoit Montpellier samedi à 20 heures dans un Geoffroy-Guichard proche du guichets fermés. Ian Cathro pourrait récupérer plusieurs joueurs, mais doit désormais reconstruire son attaque sans Lucas Stassin.

Trois retours possibles contre Montpellier

Après avoir renversé Dijon (3-2) grâce à Thierno Ballo et Augustine Boakye, les Verts retrouvent leur public avec l’occasion de creuser un premier écart sur le MHSC, relégué à quatre points. Les deux Kops feront leur retour et le secteur visiteurs a été ouvert aux Stéphanois après l’interdiction de déplacement des supporters montpelliérains.

Selon Peuple Vert, Chico Lamba, João Ferreira et Mahmoud Jaber sont candidats à une place dans le groupe. Leur retour offrirait de nouvelles possibilités en défense et au milieu, où Áron Csongvai et Tamar Svetlin ont installé leur association.

Breum reste incertain

La prudence demeure autour de Jakob Breum. Touché musculairement contre Grenoble puis forfait à Dijon, le Danois est toujours surveillé quotidiennement. Paul Eymard a repris les séances collectives, mais son retour à la compétition n’est pas encore imminent.

João Ferreira pourrait notamment concurrencer Mickaël Naïr sur le côté droit. Dans l’axe, Chico Lamba augmenterait la concurrence sans nécessairement bouleverser une défense où Kévin Pedro, Julien Le Cardinal et Maxime Bernauer ont débuté en Bourgogne.

Une attaque à recomposer sans Stassin

Le principal changement concerne Lucas Stassin. L’attaquant belge a prolongé jusqu’en 2029 avant de rejoindre le FC Séville sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Aucun numéro 9 n’a été recruté pour le remplacer avant la fermeture du mercato.

Officiel et confirmé : Lucas Stassin rejoint le FC Séville en prêt. — @sachatavolieri https://twitter.com/sachatavolieri/status/2094874632411124094

Cathro conserve néanmoins plusieurs solutions. Irvin Cardona compte déjà quatre buts en championnat, Thierno Ballo reste sur un doublé et Augustine Boakye a inscrit le but décisif à Dijon. Zuriko Davitashvili complète ces possibilités offensives, dans une équipe qui cherchera à prolonger son sans-faute.