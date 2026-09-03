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ASSE : le dossier Liverpool bascule avec un dénouement inattendu

Par Wladimir DELCROS - 3 Sep 2026, 16:22
ASSE : le dossier Liverpool bascule avec un dénouement inattendu

Annoncé sur le départ vers Liverpool, Djylian N’Guessan ne rejoindra finalement pas les Reds cet été. L’attaquant de 18 ans prend la direction de Brest, tandis que l’ASSE a sécurisé son avenir.

Liverpool écarté du montage

On vous en parlait lundi : l’ASSE et Liverpool négociaient autour de Djylian N’Guessan. Le scénario envisagé conduisait alors le jeune attaquant en Angleterre avant un prêt au Stade Brestois.

Le dénouement est finalement bien différent. Ce jeudi 3 septembre, le SB29 a officialisé l’arrivée en prêt du pur produit de la formation stéphanoise. Liverpool ne fait donc pas partie de l’opération, et les Verts ne récupèrent aucune indemnité de transfert dans l’immédiat.

N’Guessan prolonge jusqu’en 2028

Le principal développement se trouve toutefois ailleurs. Avant de laisser partir son élément prometteur en Bretagne, l’ASSE a obtenu sa prolongation pour une saison supplémentaire. Initialement lié au club jusqu’en juin 2027, N’Guessan est désormais sous contrat jusqu’en juin 2028, comme le précise également Peuple Vert.

Cette prolongation permet à Kilmer Sports Ventures de reprendre la main dans un dossier contractuel devenu délicat. Le clan du joueur avait jusque-là décliné les propositions de la direction, conduisant le club à écarter temporairement l’attaquant du groupe professionnel.

Une saison pour franchir un cap à Brest

N’Guessan, qui n’était pas apparu avec les professionnels stéphanois cette saison, va désormais tenter de gagner du temps de jeu en Ligue 1. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés, le Français rejoint une équipe brestoise engagée dans la lutte pour le maintien.

L’ASSE évite ainsi une vente précipitée et conserve la maîtrise de l’avenir de sa pépite. À Brest, N’Guessan dispose désormais d’une saison pour franchir une nouvelle étape avant de revenir dans le Forez.

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