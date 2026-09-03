Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Bruno Genesio et Grégory Lorenzi n’ont pas été les plus actifs à l’OM pour convaincre Frank McCourt de ne pas vendre Igor Paixão au mercato.

Le feuilleton Igor Paixão a connu un dénouement sous tension extrême à Marseille. Alors que l’OM devait composer avec les exigences économiques de Frank McCourt, plusieurs joueurs étaient susceptibles de quitter le club afin d’alléger la masse salariale. Le Brésilien faisait partie des dossiers qui pouvaient susciter des interrogations.

Stéphane Richard a pesé pour Paixão

Finalement, Paixão est toujours là. Et selon La Minute OM, un homme aurait joué un rôle déterminant dans cette décision : Stéphane Richard. Le président olympien aurait en effet poussé en interne afin de convaincre Frank McCourt de conserver Igor Paixão. Une intervention loin d’être anodine, alors que le propriétaire marseillais avait demandé une baisse de la masse salariale.

Stéphane Richard aurait ainsi défendu l’idée de conserver certains éléments importants de l’effectif, malgré le contexte financier imposé au club. Igor Paixão aurait notamment bénéficié de ce soutien en interne, permettant finalement à l’OM de ne pas se séparer du Brésilien. Une situation assez surprenante, puisque les regards pouvaient davantage se tourner vers le duo Bruno Genesio-Grégory Lorenzi pour expliquer la conservation du joueur. Mais leur influence n’aurait pas été la principale dans ce dossier.

Paixão reste, l’OM peut souffler jusqu’à quand ?

Cette décision constitue évidemment une bonne nouvelle sur le plan sportif. Arrivé avec de grosses attentes, Paixão représente un joueur capable d’apporter de la percussion, de la créativité et de la personnalité dans le secteur offensif marseillais. Le conserver permet donc à l’OM de maintenir une certaine continuité dans son effectif, alors que le club a connu un mercato particulièrement mouvementé. Et le principal intéressé ne serait pas mécontent de poursuivre son aventure dans la cité phocéenne.

D’après La Minute OM, les joueurs conservés cet été sont heureux de rester à Marseille et souhaitent désormais réaliser une belle saison sous les ordres de Bruno Genesio. Autre élément important : la relation entre les joueurs et leur nouvel entraîneur aurait rapidement pris. Bruno Genesio aurait su créer une connexion positive avec son groupe, un facteur forcément important après un été marqué par de nombreux mouvements et des décisions parfois difficiles à comprendre pour les supporters. Paixão, lui, aura désormais l’occasion de démontrer sur le terrain pourquoi sa présence a été défendue en interne.