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FRANCE

OM : énorme coup dur avant la venue du Paris FC !

Par Bastien Aubert - 3 Sep 2026, 14:00
Nayef Aguerd et Quinten Timber sous le maillot de l'OM

Clément Turpin arbitrera l’OM face au Paris FC dimanche au Vélodrome (20h45) en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Un bien mauvaise présage pour les hommes de Bruno Genesio. 

Le rendez-vous est déjà très attendu sur la Canebière. Dimanche, l’OM accueillera le Paris FC au Vélodrome pour clôturer la 3e journée de Ligue 1. Et pour cette affiche, la Ligue a désigné Clément Turpin comme arbitre principal.

Un bilan loin d’être favorable à l’OM

Une nomination qui fait forcément réagir lorsqu’on se penche sur le bilan de l’Olympique de Marseille avec l’un des arbitres français les plus expérimentés. En 48 rencontres arbitrées par Clément Turpin, le bilan marseillais est particulièrement contrasté : 22 défaites, 16 victoires et 10 matches nuls.

Autre statistique qui interpelle : l’OM a obtenu 7 penalties avec Turpin au sifflet, tandis que ses adversaires en ont bénéficié à 10 reprises. Des chiffres qui alimentent forcément les discussions autour de cette désignation, surtout avant une rencontre importante au Vélodrome. 

Turpin, un arbitre qui ne laisse pas indifférent à Marseille 

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusion trop hâtive : ces statistiques ne permettent évidemment pas, à elles seules, de prédire l’issue de la rencontre. La désignation de Clément Turpin constitue donc un élément supplémentaire à surveiller pour l’OM

Dans un match où chaque décision peut peser lourd, les Marseillais devront surtout éviter de laisser l’arbitrage devenir un facteur déterminant. Rendez-vous dimanche à 20h45 au Vélodrome. L’OM devra faire abstraction de son historique avec Turpin et aller chercher les trois points face au Paris FC.

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