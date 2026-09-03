Présent en conférence de presse, Ian Cathro a donné des nouvelles des joueurs de l’ASSE à deux jours de recevoir Montpellier à Geoffroy-Guichard (20h).

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Montpellier à Geoffroy-Guichard, samedi à 20 heures, Ian Cathro a fait le point sur l’état de son groupe. Et les nouvelles sont globalement très positives pour l’entraîneur de l’ASSE, qui devrait récupérer plusieurs éléments importants.

Lundi, lors du déplacement à Dijon, l’ASSE devait encore composer avec plusieurs absences. Mahmoud Jaber, Chico Lamba, Marten-Chris Paalberg, Joao Ferreira, Jakob Breum et Paul Eymard manquaient notamment à l’appel. Joao Ferreira devait alors respecter un protocole commotion strict. Depuis, la situation a évolué dans le bon sens. Pour la réception de Montpellier, Ian Cathro devrait pouvoir compter sur un effectif nettement plus fourni.

Lamba, Ferreira et Jaber de retour

Premier motif de satisfaction pour le technicien écossais : Chico Lamba s’est entraîné normalement et peut désormais prétendre à une place dans le groupe. « Chico Lamba s’est entraîné normalement, il postule à une place dans le groupe », a confirmé Ian Cathro en conférence de presse. Même constat pour Joao Ferreira et Mahmoud Jaber, qui sont annoncés aptes pour la rencontre face au MHSC. « Joao Ferreira et Mahmoud Jaber sont prêts. Joao, ça va, il a le feu vert médical, il est apte à jouer », a précisé l’entraîneur stéphanois. Des retours particulièrement importants alors que l’ASSE s’apprête à disputer un véritable choc au sommet face à Montpellier.

La principale incertitude concerne Jakob Breum. Absent à Dijon, le joueur pourrait retrouver la compétition samedi, mais son retour n’est pas encore garanti. Cathro préfère donc avancer avec prudence : « Jakob Breum, c’est une situation au jour le jour, je ne sais pas s’il sera prêt. On prendra la décision demain. » Le Danois devra donc encore patienter avant de savoir s’il pourra retrouver le groupe pour cette affiche à Geoffroy-Guichard.

Breum, une décision prise au dernier moment

Autre bonne nouvelle : Paul Eymard a effectué ce jeudi sa première séance d’entraînement collective. Mais là encore, l’ASSE ne souhaite prendre aucun risque avec son jeune joueur. « Il a fait sa première séance d’entraînement collective aujourd’hui, c’était vraiment léger donc il va falloir attendre pour le voir dans le groupe », a expliqué Cathro. L’entraîneur compte néanmoins le rapprocher progressivement du groupe professionnel : « On va avancer et le voir de plus en plus avec nous à l’entraînement. » Son retour à la compétition ne semble donc plus très éloigné, même si une présence contre Montpellier paraît encore prématurée.

La situation de Marten-Chris Paalberg demande davantage de patience. Le jeune joueur, éloigné des terrains depuis longtemps, reprend progressivement l’entraînement. « C’est un jeune joueur, on doit faire attention à lui. On doit le gérer physiquement », a expliqué Cathro. Le technicien a également insisté sur la nécessité de ne pas brûler les étapes : « Sa situation est un peu différente, il est out depuis un long moment. Il va mieux et intègre des séances d’entraînement plus légères, son retour à la compétition va prendre un peu plus de temps, on doit vraiment en prendre soin avant de l’exposer à la compétition. » En résumé, l’ASSE se présentera face à Montpellier avec un groupe qui devrait être beaucoup plus complet qu’à Dijon.