ASSE Mercato : Stassin fait polémique après son départ au FC Séville

Prêté au FC Séville par l’ASSE lors du dernier jour du mercato estival, Lucas Stassin a adressé un message qui fait réagir les supporters des Verts.

Annoncé sur le départ depuis le début de l’été, Lucas Stassin a fini par quitter l’AS Saint-Étienne lors du dernier jour du mercato estival. Un beau rebond pour l’attaquant belge puisqu’il a été prêté avec option d’achat au FC Séville, actuel sixième de Liga. Il s’agit d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire de 25 millions d’euros. S’il est définitivement recruté par le club espagnol l’été prochain, l’ASSE conservera également 20 % de la plus-value en cas de revente future.

Le message d’adieu de Stassin aux Verts

Sur son compte Instagram, Lucas Stassin n’a pas tardé à adresser un message d’adieu au peuple vert après l’officialisation de son départ pour Séville. « Merci pour tout, Sainté. Merci au club, au staff, à toutes les personnes qui m’ont accompagné et surtout à vous, les supporters, pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle saison et j’espère de tout cœur vous voir retrouver la place que vous méritez », a écrit le désormais ex-attaquant de l’ASSE sur le réseau social.

Une prise de parole qui ne manque pas de faire réagir et de susciter la polémique auprès des supporters stéphanois, dont certains lui reprochent de faire déjà ses adieux alors qu’il est simplement prêté au FC Séville et qu’il pourrait potentiellement faire son retour chez les Verts l’été prochain.