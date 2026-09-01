ASSE Mercato : le plan parfait de Kilmer Sports avec Lucas Stassin

Lucas Stassin s’apprête à rejoindre le Séville FC sous la forme d’un prêt payant assorti d’une option d’achat de 25 millions d’euros. Celle-ci n’étant pas obligatoire, l’attaquant belge pourrait revenir dans le Forez l’été prochain et retrouver une ASSE potentiellement remontée en Ligue 1.

Lucas Stassin va enfin découvrir un nouveau championnat. Après plusieurs semaines d’incertitude, l’attaquant de 21 ans est en passe de quitter provisoirement l’AS Saint-Étienne pour rejoindre le Séville FC.

Le joueur a été autorisé à se rendre en Espagne afin de finaliser son arrivée. Une opération qui satisfait sa volonté d’évoluer à un niveau supérieur tout en permettant aux dirigeants stéphanois de conserver une solide maîtrise de son avenir.

Un prêt à 2,5 M€ et une option de 25 M€

Le montage négocié par Kilmer Sports est particulièrement avantageux pour l’ASSE. Le Séville FC devrait verser 2,5 millions d’euros pour obtenir le prêt de Lucas Stassin durant une saison.

Le club andalou disposera ensuite d’une option d’achat fixée à 25 millions d’euros. Un montant très élevé qui correspond aux exigences affichées par Saint-Étienne depuis le début du dossier.

Point essentiel : cette option ne serait pas obligatoire. Séville devra donc prendre une décision avant le mois de juin en fonction des performances du Belge et de sa propre situation financière.

Si l’option est exercée, l’ASSE réalisera une excellente opération sur un joueur recruté autour de 10 millions d’euros en 2024. Les Verts conserveraient également 20 % sur une éventuelle future plus-value.

L’ASSE protège parfaitement son avenir

Le prêt de Stassin sera accompagné d’une prolongation de contrat jusqu’en juin 2029. Cette décision permet au club stéphanois d’éviter de voir son joueur revenir l’été prochain avec une durée d’engagement devenue trop courte.

Kilmer Sports sécurise ainsi tous les scénarios possibles. Si Stassin brille en Liga, Séville pourra le recruter pour 25 millions d’euros et l’ASSE touchera un véritable jackpot. Si l’attaquant ne convainc pas suffisamment les dirigeants espagnols, il reviendra dans le Forez avec encore trois années de contrat.

Cette formule limite donc considérablement les risques pour Saint-Étienne. Le club récupère immédiatement 2,5 millions d’euros, économise le salaire du joueur durant une saison et conserve la possibilité de le retrouver en 2027.

Des retrouvailles en Ligue 1 l’été prochain ?

C’est justement là que le scénario devient particulièrement intéressant. L’objectif de l’ASSE est très clair : retrouver la Ligue 1 au terme de la saison.

Les Verts ont parfaitement lancé leur championnat et viennent de démontrer une force de caractère importante en renversant Dijon. Si les hommes d’Ian Cathro poursuivent sur cette dynamique et obtiennent leur montée, Lucas Stassin pourrait retrouver Saint-Étienne dans une situation totalement différente.

Le Belge avait manifesté son envie de quitter le club afin de ne pas disputer une nouvelle saison en Ligue 2. Mais un retour dans une ASSE promue en Ligue 1 pourrait répondre à ses ambitions sportives.

Après une année passée dans l’un des championnats les plus exigeants d’Europe, Stassin reviendrait également avec davantage d’expérience. Il pourrait alors devenir l’une des recrues majeures de Saint-Étienne pour son retour parmi l’élite sans que Kilmer Sports ne débourse la moindre indemnité.

Tout dépendra de sa saison à Séville

Ce scénario reste évidemment conditionné à plusieurs éléments. L’ASSE doit d’abord obtenir sa montée, tandis que Séville décidera ou non de lever l’option d’achat.

Si Lucas Stassin réalise une grande saison en Espagne, les Andalous pourraient accepter de verser les 25 millions d’euros réclamés. D’autres clubs pourraient également se manifester, même si le Séville FC conservera la priorité grâce à l’option négociée.

À l’inverse, une saison plus mitigée pourrait conduire le club espagnol à renoncer. Saint-Étienne récupérerait alors un attaquant encore jeune, prolongé jusqu’en 2029 et enrichi par une première expérience en Liga.

Kilmer Sports gagnant dans tous les scénarios ?

Sur le papier, l’ASSE semble avoir parfaitement négocié ce dossier. Le club n’a pas cédé aux premières propositions et a obtenu les conditions financières qu’il souhaitait.

La tendance est désormais très claire, même si l’opération doit encore être officiellement finalisée : Stassin va rejoindre Séville en prêt contre 2,5 millions d’euros, avec une option d’achat non obligatoire de 25 millions.

Dans un an, les Verts pourraient donc encaisser un immense chèque… ou retrouver leur buteur belge pour attaquer une nouvelle saison en Ligue 1. Dans les deux cas, Kilmer Sports a pris soin de protéger l’avenir de l’ASSE.