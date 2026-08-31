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FRANCE

ASSE : un géant anglais accélère et rapproche la pépite de la sortie

Par Louis Chrestian - 31 Août 2026, 12:53
ASSE : un géant anglais accélère et rapproche la pépite de la sortie

L’avenir de Djylian N’Guessan pourrait se décanter dans les dernières heures du mercato. Liverpool est désormais en négociations avancées avec l’ASSE pour recruter l’attaquant de 18 ans.

Liverpool passe à l’action pour N’Guessan

Le feuilleton Djylian N’Guessan connaît un développement majeur. Selon les informations relayées par Peuple Vert, l’ASSE discute activement avec Liverpool d’un transfert de son jeune attaquant.

Les Reds verraient dans le Stéphanois un élément prometteur à développer sur le long terme, et non un renfort destiné à intégrer immédiatement leur équipe première. Les négociations seraient déjà avancées, même si plusieurs détails restent à régler avant la fermeture du marché.

Un départ devenu de plus en plus probable

On vous en parlait déjà lorsque l’avenir de N’Guessan faisait débat chez les Verts : son refus de prolonger avait ouvert la porte à une séparation. L’implication concrète de Liverpool change désormais la dimension du dossier.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le pur produit de la formation stéphanoise reste à l’écart du groupe professionnel. Dans ces conditions, la direction forézienne préfère envisager une vente plutôt que de laisser sa situation contractuelle se dégrader.

L’ASSE face à un choix économique

Pour les Verts, l’opération permettrait de récupérer une indemnité pour un joueur qui n’a pas encore réellement eu l’occasion de montrer son potentiel avec l’équipe première. Elle confirmerait aussi la capacité du centre de formation à attirer l’attention des plus grands clubs européens.

Le temps presse toutefois. L’ASSE et Liverpool doivent encore transformer leurs échanges en accord définitif dans les dernières heures du mercato. À défaut, le dossier pourrait être repoussé à une prochaine fenêtre de transferts.

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