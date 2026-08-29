ASSE Mercato : une nouvelle porte de sortie s’ouvre pour un indésirable de Cathro

Indésirable à l’ASSE cet été, Aïmen Moueffek pourrait finalement trouver une porte de sortie au Cádiz CF, qui souhaite obtenir son prêt avec option d’achat.

L’avenir d’Aïmen Moueffek pourrait s’écrire loin de Saint-Étienne. Alors que le milieu de terrain de 25 ans fait partie des joueurs dont le départ est envisagé par l’ASSE cet été, une nouvelle piste prend de l’ampleur en Espagne. Le Cádiz CF (pensionnaire de D2) s’intéresse concrètement à l’international marocain et souhaite avancer sur un prêt avec une possible option d’achat.

Moueffek vers Cádiz ?

Selon les informations de Radio Cádiz, le club espagnol considère désormais Moueffek comme une option sérieuse pour renforcer son entrejeu. Le joueur n’a pas été convoqué en ce début de saison avec Saint-Étienne, alors qu’il avait disputé 34 rencontres la saison dernière, pour un but et trois passes décisives.

Formé à l’ASSE, Moueffek possède une importante expérience du football français. Il a notamment évolué en Ligue 1 et en Ligue 2 avec les Verts avant de prolonger son contrat jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

Le milieu franco-marocain avait déjà été annoncé sur le départ au début du mercato. Pour l’ASSE, qui cherche à remodeler son effectif, un départ de Moueffek permettrait donc de libérer une place dans l’entrejeu. Pour le joueur, Cádiz représente une opportunité de relancer son aventure loin du Forez. Le dossier pourrait désormais s’accélérer dans les derniers jours du mercato.