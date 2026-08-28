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FRANCE

ASSE : excellente nouvelle avant le déplacement à Dijon !

Par William Tertrin - 28 Août 2026, 22:04
Ian Cathro (ASSE)

Le multiplex de la 4e journée de Ligue 2 a livré son verdict ce vendredi soir, et les résultats sont plutôt réjouissants pour l’ASSE.

La 4e journée de Ligue 2 a livré son verdict ce vendredi soir, et les résultats sont plutôt réjouissants pour l’ASSE. Alors que les Verts comptent actuellement 9 points après trois journées, leurs principaux poursuivants ont laissé des plumes.

Montpellier, qui occupe la deuxième place, a été tenu en échec à domicile par Boulogne-sur-Mer (0-0). De son côté, Rodez n’a pu faire mieux qu’un nul spectaculaire face à Pau (2-2). Nancy a réalisé la bonne opération en dominant Dunkerque (2-0), tandis que Grenoble s’est largement imposé à Laval (3-0). Clermont et Sochaux se sont enfin neutralisés (0-0).

Les Verts assurés de rester leaders

Conséquence directe : l’ASSE est assurée de rester leader de la Ligue 2 à l’issue de cette 4e journée, même sans avoir encore joué. Avec 9 points, Saint-Étienne ne peut plus être dépassé par Montpellier, désormais à 8 points, ni par Rodez et Nancy, qui comptent 7 unités. Il faudra tout de même attendre le résultat d’Annecy, qui joue ce samedi contre Metz. Mais la différence de buts du FCA est largement défavorable (+1 contre +9).

Les hommes d’Ian Cathro disposent donc d’une situation particulièrement confortable avant leur rendez-vous à Dijon lundi. Les Verts peuvent même réaliser une excellente opération en Côte-d’Or en cas de victoire, puisqu’ils pourraient porter leur avance à quatre points sur Montpellier.

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