OM Mercato : Lorenzi a ciblé un nouveau latéral, mais ça coince déjà

L’OM s’intéresse de près à Oliver Braude, le jeune latéral droit de SC Heerenveen, mais aucune négociation n’est actuellement engagée entre les deux clubs.

À quelques jours de la fermeture du mercato estival, l’OM garde un œil attentif sur Oliver Braude. Selon les informations de la presse néerlandaise, le latéral droit norvégien de 22 ans figure dans les cibles marseillaises, mais l’OM n’a pour l’heure formulé aucune offre et ne négocie pas avec le SC Heerenveen.

Heerenveen veut conserver Braude

Formé au SC Heerenveen depuis son arrivée en provenance de Vålerenga à l’âge de 17 ans, Braude est désormais considéré comme un élément important de l’effectif. Son contrat court jusqu’en juin 2027, avec une option permettant au club néerlandais de prolonger l’aventure d’une saison supplémentaire.

Heerenveen entend ainsi conserver son défenseur cette saison, malgré l’intérêt grandissant venu de France. La situation pourrait toutefois évoluer rapidement alors que la fin du mercato approche. Quelques jours plus tôt, l’entraîneur Robin Veldman avait reconnu que Braude était ouvert à un départ, tout en rappelant qu’un accord financier devait être trouvé entre les clubs. À savoir que Braude est estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt.

Un autre joueur ciblé en France

Oliver Braude n’est pas le seul joueur de Heerenveen à susciter des convoitises françaises. Le club a également reçu récemment une offre pour Jacob Trenskow, en provenance d’une formation française dont l’identité n’a pas filtré.

Mais là encore, Heerenveen a refusé : le montant proposé n’a pas été jugé suffisamment intéressant par la direction, qui souhaite conserver son effectif intact. Le club néerlandais a déjà adopté une position ferme sur plusieurs dossiers cet été, refusant notamment des offres pour d’autres joueurs importants.

Pour l’OM, la piste Braude apparaît donc comme un dossier à surveiller plutôt qu’un transfert imminent. Avec la clôture du mercato qui approche, Marseille devra surtout convaincre Heerenveen de revoir sa position si le club souhaite véritablement passer à l’offensive.