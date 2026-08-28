À LA UNE DU 28 AOûT 2026
[22:04]ASSE : excellente nouvelle avant le déplacement à Dijon !
[21:40]OM Mercato : Lorenzi a ciblé un nouveau latéral, mais ça coince déjà
[21:20]OL Mercato : le transfert de Fofana pourrait faire les affaires… du RC Lens !
[21:00]FC Nantes Mercato : après Hachem et Pierret, Poirier veut encore frapper au Red Star !
[20:40]Stade Rennais Mercato : un transfert à 8,5 M€ va se boucler ce week-end
[20:20]RC Lens : deux retours dans le groupe de Toppmöller pour affronter Strasbourg
[20:02]LOSC – PSG : les compos d’Ancelotti et de Luis Enrique sont connues
[19:40]OM Mercato : Stéphane Richard réclame de gros sacrifices, quatre cadres ont dit oui !
[19:20]FC Nantes : Poirier attend un serial buteur de Ligue 2 avant la fin du mercato
[19:00]Stade Rennais : gros coup dur pour Haise avant Le Mans

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Lorenzi a ciblé un nouveau latéral, mais ça coince déjà

Par William Tertrin - 28 Août 2026, 21:40

L’OM s’intéresse de près à Oliver Braude, le jeune latéral droit de SC Heerenveen, mais aucune négociation n’est actuellement engagée entre les deux clubs.

À quelques jours de la fermeture du mercato estival, l’OM garde un œil attentif sur Oliver Braude. Selon les informations de la presse néerlandaise, le latéral droit norvégien de 22 ans figure dans les cibles marseillaises, mais l’OM n’a pour l’heure formulé aucune offre et ne négocie pas avec le SC Heerenveen.

Heerenveen veut conserver Braude

Formé au SC Heerenveen depuis son arrivée en provenance de Vålerenga à l’âge de 17 ans, Braude est désormais considéré comme un élément important de l’effectif. Son contrat court jusqu’en juin 2027, avec une option permettant au club néerlandais de prolonger l’aventure d’une saison supplémentaire.

Heerenveen entend ainsi conserver son défenseur cette saison, malgré l’intérêt grandissant venu de France. La situation pourrait toutefois évoluer rapidement alors que la fin du mercato approche. Quelques jours plus tôt, l’entraîneur Robin Veldman avait reconnu que Braude était ouvert à un départ, tout en rappelant qu’un accord financier devait être trouvé entre les clubs. À savoir que Braude est estimé à 5 millions d’euros par Transfermarkt.

Un autre joueur ciblé en France

Oliver Braude n’est pas le seul joueur de Heerenveen à susciter des convoitises françaises. Le club a également reçu récemment une offre pour Jacob Trenskow, en provenance d’une formation française dont l’identité n’a pas filtré.

Mais là encore, Heerenveen a refusé : le montant proposé n’a pas été jugé suffisamment intéressant par la direction, qui souhaite conserver son effectif intact. Le club néerlandais a déjà adopté une position ferme sur plusieurs dossiers cet été, refusant notamment des offres pour d’autres joueurs importants.

Pour l’OM, la piste Braude apparaît donc comme un dossier à surveiller plutôt qu’un transfert imminent. Avec la clôture du mercato qui approche, Marseille devra surtout convaincre Heerenveen de revoir sa position si le club souhaite véritablement passer à l’offensive.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot