OM Mercato : Stéphane Richard réclame de gros sacrifices, quatre cadres ont dit oui !

Alors que l’OM doit impérativement réduire sa masse salariale, plusieurs cadres marseillais seraient désormais disposés à consentir un effort financier pour rester au club.

L’OM n’a pas encore terminé son opération dégraissage. À quelques jours de la fin du mercato, la direction olympienne cherche toujours à réduire une masse salariale devenue particulièrement lourde. Et comme indiqué par le président Stéphane Richard ce vendredi : « on a des discussions plutôt encourageantes avec certains joueurs de l’effectif qu’on aimerait garder et qui sont prêts à faire des sacrifices, des efforts pour réduire leur salaire, les étaler… Ça peut aussi nous permettre d’y arriver, ce ne sont pas seulement des départs ».

Et d’après La Minute OM, Amine Harit ferait partie des joueurs prêts à consentir un effort important. Le milieu marocain serait notamment disposé à réduire son salaire de 50 %, une baisse qui correspondrait aux demandes formulées par la direction marseillaise.

Le cas de Nayef Aguerd serait également à surveiller. Le défenseur marocain ne serait pas opposé à l’idée de diminuer sa rémunération afin de faciliter la situation financière du club. Une hypothèse qui prend du sens puisque l’international marocain figure parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif. L’Équipe estimait ainsi son salaire à environ 400 000 euros brut par mois.

Højbjerg et Kondogbia également concernés

La tendance pourrait même dépasser les deux internationaux marocains. Selon une information rapportée par Romain Canuti, Pierre-Emile Højbjerg ferait lui aussi partie des joueurs susceptibles d’accepter une baisse de salaire pour poursuivre son aventure à Marseille.

Le Danois est actuellement le joueur le mieux rémunéré de l’OM selon les estimations de L’Équipe, avec environ 500 000 euros brut mensuels. Geoffrey Kondogbia arrive juste derrière, à environ 450 000 euros. Concernant le milieu centrafricain, des informations circulent également sur sa volonté baisser son salaire.

Une solution pour conserver certains cadres ?

Pour l’OM, accepter des baisses de salaire pourrait représenter une alternative intéressante aux départs. La direction cherche en effet à alléger significativement son train de vie, dans un contexte financier particulièrement contraignant.

Reste désormais à savoir si les efforts individuels évoqués suffiront à changer la donne. Pour l’OM, conserver certains cadres tout en diminuant leur coût salarial pourrait être une solution idéale. Il reste désormais quatre jours de mercato, et Marseille attend toujours sa première recrue, alors que Leonardo Balerdi a été autorisé par Marseille à se rendre à Rome.