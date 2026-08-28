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OM Mercato : les supporters ont frappé fort pour Paixao, il donne des nouvelles lunaires ! 

Par Bastien Aubert - 28 Août 2026, 10:20
Paixao et Gouiri à l'OM

Si les supporters de l’OM font le forcing pour conserver Igor Paixao (26 ans), le Brésilien semble hermétique à toute rumeur de départ cet été.

L’avenir d’Igor Paixão continue d’agiter tout Marseille. Alors que son départ est régulièrement évoqué depuis plusieurs jours, les supporters de l’OM ont décidé de passer à l’action pour tenter de retenir leur ailier brésilien.

« Reste Igor », le message des supporters

Une banderole particulièrement claire a ainsi été déployée sur la Corniche à Marseille : « Reste Igor ». Un message fort destiné à l’ancien joueur de Feyenoord, devenu rapidement l’un des chouchous du public marseillais. La mobilisation a visiblement touché son entourage. La compagne d’Igor Paixão a notamment tenu à remercier les supporters de l’OM pour leur soutien. « Merci pour cette énergie, pour cet amour et cette passion », a-t-elle écrit en story Instagram.  De quoi montrer que le Brésilien bénéficie toujours d’une immense cote auprès des fans olympiens.

Mais pendant que Marseille s’interroge sur son avenir, Igor Paixão affiche une décontraction assez incroyable. Sur TikTok, l’ailier brésilien apparaît loin des préoccupations liées au mercato. On peut notamment le voir cuire tranquillement des steaks dans une poêle, avant de se lancer dans une chorégraphie improvisée dans un couloir de sa demeure. Une attitude pour le moins… lunaire compte tenu de l’agitation qui entoure actuellement son avenir.

Paixão semble vivre sa meilleure vie ! 

Difficile évidemment de tirer une quelconque conclusion de ces vidéos. Mais une chose est certaine : Paixão ne donne absolument pas l’impression d’être perturbé par les rumeurs. Alors que plusieurs clubs étrangers seraient intéressés par ses services, le Brésilien continue de profiter de son quotidien comme si de rien n’était. Pour les supporters marseillais, ces images peuvent même être interprétées comme un signe positif. Après tout, voir Paixão aussi détendu à Marseille ne ressemble pas vraiment à l’attitude d’un joueur déjà tourné vers un départ.

La situation reste néanmoins particulièrement incertaine. L’OM pourrait toujours recevoir une offre suffisamment importante pour pousser ses dirigeants à accepter un transfert. De son côté, le secteur sportif souhaite conserver le joueur et les supporters ont clairement fait savoir qu’ils ne voulaient pas le voir partir. Paixão, lui, continue donc de cuisiner, danser et profiter de son quotidien.

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