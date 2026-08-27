OM Mercato : gros coup de théâtre pour Paixão à Sunderland !

Alors que son départ à Sunderland semblait quasiment acté, l’avenir d’Igor Paixão à l’OM serait finalement encore loin d’être tranché.

Igor Paixão pourrait finalement ne pas quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre Sunderland cet été. Annoncé tout proche des Black Cats depuis ce mercredi, après un accord verbal trouvé entre l’ailier gauche brésilien et le club anglais et alors qu’un accord semblait proche entre les deux clubs pour son transfert, le dossier se serait refroidi ces dernières heures. Les discussions se poursuivraient néanmoins entre Marseille et Sunderland autour d’une opération estimée entre 30 et 35 millions d’euros.

Paixão parti pour rester à l’OM ?

Auprès de L’Équipe, le club phocéen a d’ailleurs nuancé ce mercredi soir l’imminence d’une issue dans ce dossier. Alors qu’Igor Paixão souhaiterait toujours, en priorité, rester à Marseille, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio continueraient de pousser pour conserver l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam.

Pour rappel, c’est surtout le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, en quête de liquidités, qui souhaiterait plus que jamais vendre le Brésilien. Le suspense reste donc entier dans ce dossier, dont l’issue pourrait avoir des conséquences importantes sur la suite de la saison des Olympiens.