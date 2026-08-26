L’OM pourrait finalement revoir ses exigences à la baisse pour Igor Paixao. Alors que Frank McCourt réclamait initialement 50 millions d’euros, les discussions tourneraient désormais autour de 40 millions, bonus compris.

Le dossier Igor Paixao continue d’agiter le mercato marseillais. Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, l’ailier brésilien pourrait finalement être vendu à un prix inférieur aux premières exigences de l’OM.

Un prix revu à la baisse pour Paixao

Selon nos informations, les discussions autour d’Igor Paixao se situeraient désormais aux alentours de 40 millions d’euros, bonus compris. Une somme qui reste conséquente, mais qui est nettement inférieure aux 50 millions d’euros initialement réclamés par Frank McCourt. Ce changement de position pourrait faciliter les négociations dans les derniers jours du mercato. Plusieurs clubs de Premier League seraient les plus pressants sur le dossier. Liverpool, qui devrait accueillir Bradley Barcola, ne serait en revanche pas concerné.

Leeds ne semble pas représenter une destination privilégiée pour Igor Paixao, qui ne verrait pas son avenir dans le club anglais. Arsenal aurait de son côté manifesté son intérêt. Selon BeloFoot, les Gunners auraient formulé une offre dans l’hypothèse d’un départ de Gabriel Martinelli.La situation pourrait donc rapidement évoluer si le Brésilien venait à devenir une priorité pour un club anglais.

Paixao veut rester à Marseille

Mais la volonté du joueur semble être très différente de celle de ses dirigeants. Selon La Minute OM, le père d’Igor Paixao est arrivé à Marseille hier. Une présence qui intervient alors que l’attaquant serait particulièrement touché par le soutien reçu des supporters marseillais. Le Brésilien n’aurait surtout pas envie de quitter l’OM. Une situation qui place le joueur au cœur d’un véritable bras de fer entre les différentes parties.

Sur le plan sportif, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi souhaiteraient conserver Igor Paixao. L’ailier brésilien reste un élément important du projet marseillais et son profil est particulièrement apprécié par le staff. Mais la situation financière du club pourrait pousser les dirigeants à écouter les offres. L’objectif serait notamment de récupérer des liquidités afin de poursuivre le mercato et de financer d’autres opérations. Le sportif et l’administratif se retrouvent donc au cœur d’un dossier particulièrement sensible.

L’Arabie Saoudite toujours en embuscade

Pour l’instant, l’Arabie Saoudite semblerait avoir pris du recul dans ce dossier. Une offensive de dernière minute n’est toutefois pas totalement exclue en interne. Selon nos sources, certains au sein de l’OM redouteraient une proposition tardive qui pourrait relancer les discussions.

D’autres attendraient au contraire cette éventuelle offre avec impatience, compte tenu de la manne financière qu’elle pourrait représenter. À quelques jours de la fermeture du mercato, l’avenir d’Igor Paixao reste donc particulièrement incertain. Entre un joueur qui souhaite rester, un staff qui veut le conserver et une direction qui pourrait privilégier une vente autour de 40 millions d’euros, tous les ingrédients sont réunis pour un nouveau rebondissement.