Stade Rennais : La piste Ajorque à 2 M€ s’accélère avant la clôture

À quelques jours de la fin du mercato, le Stade Rennais avance sur la piste menant à Ludovic Ajorque. Les discussions autour de la prolongation de l’attaquant de 32 ans à Brest seraient désormais bloquées.

Des contacts qui s’intensifient avec Ajorque

Selon les informations relayées par Morning Foot, les contacts entre Ludovic Ajorque et le Stade Rennais se sont intensifiés. Sous contrat avec le Stade Brestois jusqu’en juin 2027, l’avant-centre est actuellement valorisé à 2 M€.

Le dossier pourrait donc se décanter dans la dernière ligne droite du marché. Les négociations pour une prolongation à Brest seraient dans l’impasse, ouvrant la porte à un départ du Finistère.

Un profil complémentaire à Estéban Lepaul

Rennes cherche une option supplémentaire pour accompagner Estéban Lepaul. Du haut de ses 1,96 m, Ajorque apporterait un profil de pivot et une présence aérienne différente au secteur offensif breton.

Lors de sa dernière saison pleine avec Brest, l’ancien Strasbourgeois a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 32 rencontres de Ligue 1. Ses performances dans les airs le placent également parmi les attaquants les plus efficaces du Championnat dans ce registre.

Rennes travaille sur plusieurs dossiers offensifs

La piste Ajorque intervient alors que le SRFC continue aussi de travailler sur un retour de Martin Terrier. Ce dossier reste toutefois complexe en raison de la masse salariale rennaise et des demandes du Bayer Leverkusen.

François Pinault, Franck Haise et Loïc Désiré veulent Martin Terrier. Le dossier se heurte notamment à la masse salariale rennaise et aux conditions demandées par Leverkusen. — @jonathan35001 https://twitter.com/jonathan35001/status/2092218283713864015

Plus accessible financièrement et déjà rompu aux exigences de la Ligue 1, Ajorque représente une solution immédiatement opérationnelle. Reste désormais à Rennes et Brest à trouver un terrain d’entente avant la fermeture du mercato.