Les supporters du Stade Rennais n’ont pas oublié la polémique autour de la délocalisation de PSG-Rennes (2-2). Avant le coup d’envoi, ils ont affiché une banderole visant directement le club parisien et son attitude dans ce dossier.

Le Stade Rennais et le PSG se sont finalement retrouvés au Roazhon Park dimanche soir pour lancer leur saison de Ligue 1. Mais avant même le coup d’envoi, le contexte autour de cette rencontre était particulièrement électrique.

Les supporters du Stade Rennais répondent au PSG

Initialement programmé au Parc des Princes, le match a été délocalisé à Rennes en raison de l’état de la pelouse parisienne, fortement dégradée après les épisodes de fortes chaleurs de l’été. Une décision qui n’a pas vraiment été digérée en Bretagne. Alors que les dirigeants du Stade Rennais continuent de défendre les intérêts du club dans ce dossier, les supporters ont eux aussi décidé de faire passer un message. Avant la rencontre, une banderole a ainsi été déployée dans les tribunes du Roazhon Park. Le message était particulièrement clair : « Le respect pour les clubs et les supporters, c’est comme sa pelouse ça s’entretient. » Une référence directe à l’état de la pelouse du Parc des Princes, mais surtout une manière de dénoncer l’attitude du PSG depuis le début de cette affaire.

La délocalisation a provoqué de nombreuses tensions entre les deux clubs. Le Stade Rennais estime notamment avoir subi un manque à gagner en raison de l’organisation précipitée de cette rencontre à domicile. Le club breton doit également composer avec l’incertitude concernant la rencontre retour. Un véritable bras de fer s’est installé autour de la question du lieu où se disputera cette seconde confrontation entre les deux équipes. Paris souhaite défendre sa position, tandis que Rennes entend faire respecter ses intérêts sportifs et économiques.

Les supporters ne digèrent toujours pas la délocalisation

Avec cette banderole, les supporters rennais ont également affiché leur soutien à leurs dirigeants. Dans une période où le club breton doit déjà gérer les exigences d’une nouvelle saison, le public n’a donc pas voulu laisser passer cette polémique. Le message adressé au PSG était sans ambiguïté : pour les supporters, le respect entre clubs et envers le public ne peut pas être négocié. Et le contexte rendait cette sortie encore plus symbolique puisque le PSG venait justement jouer à Rennes à la suite de la décision de délocalisation.

Sur le terrain, les deux équipes se sont finalement séparées sur un spectaculaire match nul 2-2. Mais en coulisses, le dossier est loin d’être clos. Le Stade Rennais doit désormais poursuivre son bras de fer avec le PSG et la LFP concernant les conséquences de cette inversion. La banderole des supporters rennais montre en tout cas que la colère ne concerne pas uniquement les dirigeants. Le public breton a lui aussi choisi de répondre, avec une formule qui risque de rester comme l’une des images fortes de cette première journée de Ligue 1.