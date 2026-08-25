Pronostic Real Madrid – Real Sociedad : Mbappé prêt à lancer sa saison ?

Voici l’analyse complète du match en retard de la première journée de Liga entre le Real Madrid et la Real Sociedad, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après être venu à bout dans la douleur de l’Espanyol Barcelone (2-1) pour son premier match de la saison, le Real Madrid se déplace ce mercredi (21h) sur la pelouse de la Real Sociedad, à l’occasion d’un match en retard de la première journée de Liga. Une rencontre qui avait été reportée afin d’accorder davantage de repos aux nombreux joueurs madrilènes ayant disputé la Coupe du monde cet été. Face aux Basques, les hommes de Xabi Alonso tenteront d’enchaîner un deuxième succès consécutif et de poursuivre leur bon début de saison.

Liga – Real Madrid – Real Sociedad

Mercredi 26 août 2026 · 21h · Stade Santiago-Bernabéu

Real Madrid : confirmer après une première victoire poussive

Le Real Madrid a assuré l’essentiel pour son entrée en lice. En déplacement sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone samedi dernier, les Merengue ont dû patienter jusqu’en fin de rencontre pour finalement s’imposer (2-1). Jude Bellingham avait trouvé le chemin des filets avant que la recrue Carlos Espí ne délivre les Madrilènes. Kylian Mbappé, lui, n’a pas marqué mais s’est montré décisif sur le but de la victoire.

Cette première sortie n’a donc pas été totalement maîtrisée, mais elle a permis au nouveau Real de José Mourinho de commencer son championnat avec trois points. Surtout, elle a prolongé une dynamique estivale intéressante. Après un nul contre la Fiorentina (2-2), les Madrilènes avaient remporté leurs quatre autres rencontres de préparation face à Leganés (4-1), Ferencváros (2-1), La Corogne (1-0) et Schalke 04 (3-0).

Pour sa première de la saison au Santiago-Bernabéu, le Real devrait cette fois-ci chercher à afficher davantage de maîtrise. Avec Vinicius Junior, Jude Bellingham, Arda Güler et Kylian Mbappé susceptibles d’être associés dans le secteur offensif, les Madrilènes disposent d’arguments considérables pour faire craquer une Real Sociedad qui traverse une période compliquée.

José Mourinho devra néanmoins toujours composer avec plusieurs absences. Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo et Pitarch sont notamment annoncés forfaits, tandis qu’Aurélien Tchouaméni demeure incertain. Endrick pourrait lui aussi manquer la rencontre en raison d’une surcharge musculaire.

Même diminué, le Real reste largement supérieur sur le papier et aura une belle occasion de prendre six points en deux rencontres avant de poursuivre son début de championnat. Un succès permettrait également aux Merengue de réussir leurs retrouvailles avec leur public.

Real Sociedad : une dynamique inquiétante avant le Bernabéu

La Real Sociedad connaît un début de saison beaucoup moins enthousiasmant. Les Basques ont commencé leur championnat par une défaite sur la pelouse du Betis Séville (1-0) et se retrouvent donc déjà sous pression avant l’un des déplacements les plus difficiles de la saison.

Ce revers s’inscrit surtout dans une dynamique estivale préoccupante. Avant la reprise de la Liga, la Real Sociedad avait notamment enchaîné plusieurs défaites en préparation contre Toulouse, Cologne et Chelsea. Sur ses six dernières rencontres toutes compétitions confondues, elle affiche cinq défaites pour une seule victoire.

Les hommes de Pellegrino Matarazzo devront donc rapidement retrouver de la solidité pour espérer ramener quelque chose de Madrid. Face à une attaque composée de joueurs capables de faire la différence individuellement à tout moment, les Basques devraient être contraints de défendre bas durant certaines séquences et devront surtout éviter d’offrir trop d’espaces dans leur dos.

La Real Sociedad possède malgré tout des armes pour inquiéter la défense madrilène. Mikel Oyarzabal reste sa principale menace offensive, tandis qu’Orri Óskarsson pourrait également avoir un rôle important. Les Basques seront en revanche privés de plusieurs éléments, dont Álvaro Odriozola et Gonçalo Guedes.

Après avoir remporté la Coupe du Roi la saison dernière, la Real Sociedad nourrit des ambitions européennes et espère se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Mais commencer son championnat par deux déplacements au Betis puis au Real Madrid constitue un calendrier particulièrement délicat.

Les confrontations récentes

Le bilan récent entre les deux équipes est très nettement favorable au Real Madrid. Les Merengue ont remporté les sept dernières confrontations face à la Real Sociedad toutes compétitions de Liga confondues depuis le nul 0-0 de janvier 2023 et la défaite 2-0 à Saint-Sébastien quelques mois plus tard.

Sur les 10 dernières confrontations en Liga :

Real Madrid : 8 victoires

Real Sociedad : 1 victoire

Match nul : 1

La domination madrilène est encore plus nette sur les dernières saisons. Le Real s’était imposé deux fois contre les Basques en championnat la saison dernière, d’abord 2-1 à Saint-Sébastien avant de l’emporter largement 4-1 au Santiago-Bernabéu en février.

La Real Sociedad n’a d’ailleurs plus battu le Real depuis mai 2023. Pour espérer mettre fin à cette série, les Basques devront donc réaliser une performance que peu d’équipes sont capables de produire au Bernabéu.

Les compos probables

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Dumfries (ou Trent), Konaté, Huijsen, Carreras (ou Cucurella) – Silva, Valverde – Güler, Bellingham, Vinicius Jr – Mbappé.

Absents : Endrick, Militao, Rodrygo, Mendy, Asencio, Pitarch (blessés).

Incertain : Tchouaméni (blessé).

La compo probable de la Real Sociedad : Remiro – Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez – Herrera, Soler – Kubo, Sucic, Barrenetxea – Oyarzabal.

Absents : Gorrotxategi, Odriozola, Marin, Guedes (blessés).

Les joueurs à suivre

Kylian Mbappé (Real Madrid) : Muet face à l’Espanyol pour sa première apparition de la saison en Liga, l’attaquant français n’en a pas moins joué un rôle dans la victoire madrilène en participant à l’action décisive de Carlos Espí. Pour sa première au Bernabéu cette saison, Mbappé aura forcément envie d’ouvrir son compteur. Face à une Real Sociedad qui reste sur plusieurs rencontres compliquées défensivement, ses appels dans la profondeur et sa capacité à accélérer devraient constituer l’une des principales menaces madrilènes.

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) : Dans un déplacement où les occasions basques pourraient être limitées, l’international espagnol aura un rôle essentiel. Oyarzabal sort notamment d’une Coupe du monde réussie sur le plan individuel avec cinq buts inscrits. Son expérience, ses déplacements entre les lignes et son efficacité dans la surface seront indispensables si la Real Sociedad veut profiter des absences qui touchent actuellement la défense madrilène.

Les tendances de cotes : le Real très largement favori

Résultat Cote indicative Probabilité implicite Tendance Victoire Real Madrid ≈ 1,33 ≈ 75 % Très large favori Match nul ≈ 5,50 ≈ 18 % Peu probable Victoire Real Sociedad ≈ 9,00 ≈ 11 % Gros outsider

Le rapport de force affiché par les bookmakers est particulièrement déséquilibré. RueDesJoueurs propose une meilleure cote de 1,33 pour le Real Madrid, contre 9,00 pour la Real Sociedad.

Cette différence s’explique à la fois par l’écart entre les deux effectifs, la dynamique actuelle des équipes et l’avantage du terrain. Le Real reste sur cinq victoires lors de ses six dernières rencontres, tandis que la Real Sociedad a perdu cinq de ses six derniers matchs. Un autre modèle estime à environ 71 % les chances d’une victoire madrilène.

Nos pronostics pour Real Madrid – Real Sociedad

Le Real Madrid marque dans les deux mi-temps : Pour aller chercher une cote plus intéressante que la simple victoire madrilène, ce pari peut avoir du sens. Les Merengue vont disputer leur première rencontre de la saison au Bernabéu et devraient chercher à prendre rapidement le contrôle. La profondeur de leur effectif peut également leur permettre de maintenir une forte pression après la pause, face à une Real Sociedad qui reste sur cinq défaites lors de ses six dernières sorties.

Kylian Mbappé buteur : Le Français n’a pas trouvé le chemin des filets contre l’Espanyol malgré la victoire madrilène. Une deuxième rencontre consécutive sans marquer serait déjà inhabituelle pour un joueur de son calibre. Avec un Real attendu très haut sur le terrain et susceptible de se procurer de nombreuses situations, Mbappé devrait avoir plusieurs occasions d’ouvrir son compteur en Liga.

Real Madrid gagne avec au moins deux buts d’écart : C’est le pari le plus ambitieux. La Real Sociedad arrive au Bernabéu dans une mauvaise dynamique et reste sur une défaite contre le Betis pour son premier match de championnat. Le Real, de son côté, a remporté sept confrontations consécutives face aux Basques et s’était imposé 4-1 lors de leur dernier duel à Madrid. Si les Merengue parviennent à ouvrir rapidement le score, l’écart pourrait se creuser.

Score possible

3-1 pour le Real Madrid : La Real Sociedad possède suffisamment de qualités offensives, notamment avec Oyarzabal, pour profiter d’une défense madrilène diminuée et trouver le chemin des filets. Mais sur 90 minutes, la puissance offensive du Real et sa profondeur de banc devraient finir par peser. Après une première victoire poussive contre l’Espanyol, les hommes de Mourinho pourraient afficher un visage plus convaincant devant leur public et signer un deuxième succès en autant de matchs.