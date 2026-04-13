Pronostic Atlético Madrid – FC Barcelone : vers une remontada du Barça ? L’IA tranche

Voici l’analyse complète du quart de finale retour de Ligue des Champions entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Plombé par l’expulsion de Pau Cubarsi juste avant la pause, le FC Barcelone s’est incliné mercredi dernier sur sa pelouse face à l’Atlético Madrid (0-2) en quart de finale aller de Ligue des Champions. Les Blaugrana devront donc réaliser un véritable exploit et réussir une remontada ce mardi (21h) au match retour face aux Colchoneros pour rallier le dernier carré de la C1.

Ligue des Champions – Atlético Madrid vs FC Barcelone

Mardi 14 avril 2026 · 21h · Wanda Metropolitano

Atlético Madrid : gérer et contrer

L’Atlético Madrid, fort de son avantage acquis à Barcelone, jouera avec pragmatisme. La priorité sera de contrôler le score et de rester solide derrière, tout en profitant des transitions rapides pour marquer et compliquer la tâche des visiteurs.

Diego Simeone pourra s’appuyer sur la rigueur tactique de ses joueurs et sur l’expérience de son effectif pour contenir l’attaque catalane, tout en cherchant à exploiter chaque erreur du Barça.

FC Barcelone : mission remontada

Plombé par la défaite 0‑2 au Camp Nou lors du match aller et l’expulsion de Pau Cubarsi juste avant la pause, le FC Barcelone devra relever un véritable défi ce mardi au Wanda Metropolitano. Les Blaugrana doivent absolument remonter ce déficit pour espérer se qualifier en demi-finale.

L’équipe catalane pourra compter sur son jeu technique et offensif pour tenter de dicter le rythme, mais la pression sera maximale. Chaque occasion devra être exploitée, et la discipline défensive ne devra pas être négligée, sous peine de voir l’Atlético conforter son avance.

Les confrontations récentes

Les duels entre ces deux clubs ont souvent été serrés, notamment en phases finales européennes, avec des scores souvent décidés par de petits détails. Malgré la défaite du match aller, le Barça dominent largement les dernières confrontations.

Sur les 10 dernières confrontations :

FC Barcelone : 6 victoires

Atlético Madrid : 3 victoires

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable de l’Atlético Madrid : Musso, Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez.

Absents : Oblak, Hancko, Gimenez, Barrios, Cardoso (blessés), Pubill (suspendu).

Incertain : Aucun.

La compo probable du FC Barcelone : Garcia – Koundé, Araujo, Martin, Cancelo – Garcia, Pedri – Yamal, Dani Olmo, Rashford – Lewandowski.

Absents : Christensen, Bernal, Raphinha (blessés), Cubarsi (suspendu).

Incertain : De Jong (reprise).

Les joueurs à suivre

Lamine Yamal (Barcelone) : Très rapide et technique, Yamal est capable de créer le danger sur chaque action et d’inquiéter la défense madrilène. Sa vitesse et sa finition peuvent être cruciales pour relancer le Barça.

Julian Alvarez (Atlético Madrid) : Buteur lors du match aller, l’attaquant argentin sera encore un atout offensif majeur. Ses déplacements, sa finition et son sens du timing font de lui une menace constante pour la défense catalane.

Les tendances de cotes : avantage Barça malgré le retour à Madrid

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Atlético Madrid (1) 3,60 ~28 % Outsider malgré l’avantage au score du match aller Match nul (X) 4,00 ~25 % Peu probable mais possible dans un match serré Victoire FC Barcelone (2) 1,78 ~56 % Favori pour réaliser la remontada et se qualifier

Les cotes montrent que le FC Barcelone reste favori pour ce match retour malgré le déplacement à Madrid et le handicap de 0‑2 du match aller. Avec une cote de 1,78, les bookmakers estiment que les Blaugrana ont plus de 50 % de chances de l’emporter, grâce à leur puissance offensive et à leur capacité à renverser des situations difficiles.

Les pronostics de ChatGPT pour Atlético Madrid – FC Barcelone

Barcelone gagne avec +1,5 buts dans le match : Le Barça devra attaquer dès l’entame pour réduire son retard de deux buts et mettre la pression sur l’Atlético, mais les Colchoneros restent dangereux sur les contres.

Les deux équipes marquent : Barcelone va créer de nombreuses occasions, mais Julian Alvarez et l’attaque madrilène peuvent trouver des espaces et répondre, ce qui pourrait maintenir les deux équipes au score.

Score possible

2‑0 pour Barcelone : le Barça devra attaquer dès le coup d’envoi pour renverser le 0‑2 du match aller. Si les Catalans imposent leur jeu et restent efficaces dans la finition tout en évitant de concéder sur contre, cette victoire pourrait suffire à forcer les prolongations et continuer la course en Ligue des Champions.