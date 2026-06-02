Christophe Pélissier et Kita se seraient rencontrés à Paris la semaine dernière. Au programme : une arrivée au FC Nantes !

Le chantier est immense au FC Nantes. Après une saison particulièrement compliquée, les Canaris travaillent déjà activement à la reconstruction de leur projet sportif. Et l’une des décisions les plus importantes concerne évidemment le choix du futur entraîneur. Selon Morning Foot, une réunion s’est tenue la semaine dernière à Paris entre Waldemar Kita et Christophe Pélissier. Un rendez-vous qui relance fortement la candidature de l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre pour prendre les commandes du club nantais.

Un profil qui rassure

Libre depuis son départ d’Auxerre, Christophe Pélissier possède une solide réputation dans le football français. Tout au long de sa carrière, il a démontré sa capacité à bâtir des équipes compétitives avec des moyens parfois limités. Ses passages à Lorient puis Auxerre lui ont permis d’acquérir une expérience précieuse, notamment dans les contextes de reconstruction et de lutte pour les objectifs de montée ou de maintien. Pour le FC Nantes, son profil présente plusieurs avantages. Son expérience, sa connaissance de la Ligue 2 et sa capacité à gérer la pression pourraient constituer des atouts majeurs dans une période délicate pour le club.

Cette rencontre parisienne démontre surtout que Waldemar Kita souhaite rapidement avancer sur le dossier de l’entraîneur afin de préparer au mieux la saison prochaine. Après plusieurs exercices compliqués, le président du FC Nantes est conscient que le choix du futur coach sera déterminant pour la suite du projet sportif. L’objectif est de s’appuyer sur un technicien capable d’apporter rapidement de la stabilité et une identité de jeu claire. Pélissier répond à plusieurs de ces critères et son expérience des environnements exigeants joue clairement en sa faveur.

Un accord encore loin d’être acquis

Pour autant, rien n’est encore bouclé. Si les échanges ont bien eu lieu, plusieurs points restent à discuter avant d’envisager une éventuelle signature. Le technicien de 60 ans connaît parfaitement les défis qui l’attendraient à Nantes. Le contexte sportif, la pression populaire et les attentes autour du club constituent autant d’éléments qui entreront dans sa réflexion.

Les dirigeants du FC Nantes devront donc convaincre leur cible que le projet présenté est suffisamment solide pour lui permettre de relever ce nouveau défi. Une chose est sûre : en rencontrant Christophe Pélissier, Waldemar Kita a envoyé un signal fort. Le FC Nantes accélère dans sa recherche d’un entraîneur et les prochaines semaines pourraient être décisives pour l’avenir du club.