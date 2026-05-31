La recherche du futur entraîneur du FC Nantes est encore vaine… en raison essentiellement de Franck Kita ?

Le feuilleton du futur entraîneur nantais continue. Deux semaines après la relégation du FC Nantes en Ligue 2, les Canaris n’ont toujours pas trouvé celui qui prendra les commandes de l’équipe première. Une situation qui commence à susciter l’impatience chez les supporters, lesquels voient plusieurs pistes se refermer les unes après les autres.

Le dossier du futur coach n’avance pas au FC Nantes

Parmi les noms les plus populaires figuraient notamment Olivier Pantaloni et Christophe Pélissier. Le premier semblait séduire une partie importante de l’environnement nantais avant que les discussions ne refroidissent. Le second reste confronté à une situation complexe avec son club actuel, l’AJ Auxerre, ce qui complique considérablement toute avancée.

Face à ces blocages, un autre nom a progressivement émergé dans les discussions des supporters : Stéphane Ziani. L’ancien milieu emblématique du FC Nantes possède plusieurs arguments qui plaident en sa faveur. Actuellement en charge de la réserve, il connaît parfaitement le club, son environnement, son centre de formation et plusieurs jeunes joueurs susceptibles d’intégrer l’équipe première dans le contexte actuel.

Ziani et Kita fils « se détestent »

Pour de nombreux supporters, sa nomination aurait même du sens au moment où Nantes doit reconstruire un projet en Ligue 2. Mais cette hypothèse semble déjà condamnée. Interrogé sur le sujet sur X, Emmanuel Merceron a livré une réponse particulièrement directe : « Pas possible, ils se détestent avec FK. » Des mots qui résument à eux seuls la situation. Selon cette version, les relations entre Stéphane Ziani et Franck Kita seraient incompatibles avec une éventuelle promotion de l’entraîneur de la réserve à la tête de l’équipe première.

Une nouvelle qui risque d’alimenter davantage les frustrations autour de la gouvernance du club. Depuis plusieurs années, les choix sportifs des dirigeants font régulièrement débat auprès d’une partie des supporters, et la recherche du futur entraîneur ne fait pas exception. Pendant ce temps, le calendrier avance. Le FC Nantes doit rapidement préparer sa saison de Ligue 2, construire son effectif et définir son projet sportif pour tenter de retrouver l’élite le plus vite possible. Or, sans entraîneur officiellement nommé, plusieurs dossiers restent en suspens.