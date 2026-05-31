Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif de l’OM a pour mission de dégraisser l’effetif marseillais au mercato estival. Les premiers noms sont connus.

L’été s’annonce particulièrement mouvementé à Marseille. Fraîchement nommé directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi n’a pas le temps de s’installer. Sa première mission est déjà définie : alléger l’effectif et générer d’importantes recettes afin d’aborder sereinement les échéances financières à venir. Selon Foot365, l’objectif fixé serait de récupérer entre 50 et 60 millions d’euros avant fin juin grâce aux ventes. Et pour y parvenir, certains dossiers majeurs sont déjà ouverts.

3 cadres en priorité

Le premier concerne Mason Greenwood. Auteur d’une saison remarquée sous le maillot olympien, l’attaquant anglais dispose d’une forte valeur marchande. Sa cote est estimée entre 40 et 55 millions d’euros et il représente aujourd’hui l’actif le plus rentable du club. Lorenzi lui-même n’a pas fermé la porte à un départ. « S’il y a une opportunité qui se présente, elle sera forcément à réfléchir », a-t-il expliqué à L’Équipe.

Une déclaration qui confirme que toutes les options restent ouvertes concernant l’avenir de l’attaquant anglais. Autre dossier majeur : celui de Leonardo Balerdi. Capitaine de l’OM cette saison, l’Argentin conserve une belle cote sur le marché européen malgré des performances parfois irrégulières. Sa valeur pourrait permettre au club d’encaisser entre 20 et 25 millions d’euros, une somme loin d’être négligeable dans le contexte actuel.

Lorenzi va dégraisser autant qu’il peut à l’OM

Le cas de Pierre-Emile Højbjerg est également scruté avec attention. Son salaire important pèse lourd dans la masse salariale marseillaise et plusieurs observateurs estiment que son départ pourrait être l’un des premiers grands mouvements de l’été. Mais la réflexion ne s’arrête pas aux joueurs les plus valorisés de l’effectif. Plusieurs dossiers délicats concernent des éléments régulièrement freinés par des problèmes physiques.

Amine Gouiri, Quinten Timber et Nayef Aguerd figureraient parmi les situations à analyser rapidement afin de déterminer leur place dans le projet du futur coach de l’OM. À cela s’ajoute un autre chantier de taille : la gestion des nombreux joueurs revenant de prêt. Les cas de Faris Moumbagna, Bamo Meïté, Derek Cornelius, Amine Harit, Rubén Gomes et Neal Maupay devront être tranchés avant même que le recrutement ne s’accélère. Cette première phase du mercato pourrait donc être largement consacrée aux départs. Lorenzi sait que sa marge de manœuvre pour recruter dépendra directement des ventes réalisées dans les prochaines semaines.