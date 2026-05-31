Déclassé dans les rangs du PSG, Lucas Chevalier (24 ans) pourrait claquer la porte au mercato estival. Luis Campos tient déjà son remplaçant.

Le mercato du PSG pourrait réserver une nouvelle surprise. Alors que l’essentiel de l’attention se porte actuellement sur les renforts offensifs et défensifs souhaités par Luis Enrique et Luis Campos, la situation des gardiens commence également à susciter des interrogations.

Costa pour remplacer Chevalier ?

Selon L’Équipe, Lucas Chevalier (24 ans) ne se satisferait pas d’un rôle de doublure la saison prochaine. Le portier français devrait prochainement échanger avec sa direction afin de clarifier sa situation et ses perspectives sportives. Une réflexion logique pour un gardien qui ambitionne de s’installer durablement parmi les références européennes à son poste. Toutefois, quitter le PSG reste toujours une opération complexe. Entre les aspects financiers, la volonté du club et les opportunités disponibles sur le marché, toutes les parties devront trouver un terrain d’entente pour envisager une séparation.

Face à cette éventualité, Luis Campos ne semble pas attendre. Le conseiller sportif parisien aurait déjà activé plusieurs pistes afin d’anticiper tous les scénarios. Et un nom ressort avec insistance ces dernières heures : Diogo Costa. D’après plusieurs sources portugaises, le gardien du FC Porto serait suivi avec une attention particulière par le champion d’Europe. À 26 ans, l’international portugais s’est imposé comme l’un des portiers les plus réguliers du continent. Réputé pour ses réflexes, son jeu au pied et sa sérénité dans les grands rendez-vous, il correspond parfaitement au profil recherché par Luis Enrique.

Campos s’active déjà au PSG

Son arrivée constituerait néanmoins une surprise tant la question du poste de gardien semblait réglée il y a encore quelques semaines. Le dossier dépendra évidemment des intentions de Chevalier. Si le Français décide finalement de poursuivre l’aventure parisienne malgré une concurrence importante, le PSG pourrait refermer rapidement cette piste. Dans le cas contraire, Diogo Costa apparaîtrait comme l’un des candidats les plus crédibles pour prendre le relais.

Ce nouveau dossier illustre surtout l’état d’esprit actuel du PSG. Fraîchement sacré champion d’Europe, le club ne veut laisser aucune zone d’incertitude dans son effectif. Chaque poste est analysé et chaque éventualité anticipée afin de conserver une équipe capable de viser de nouveaux sommets dès la saison prochaine. Luis Campos l’a répété après le sacre européen : le travail a déjà repris. Et visiblement, même chez les gardiens, aucun scénario n’est écarté.