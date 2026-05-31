Le Stade Rennais veut faire feu de tout bois au mercato estival : plusieurs pistes son déjà creusées par Franck Haise et Loïc Désiré.

Le Stade Rennais ne veut pas perdre de temps. Après une saison décevante au regard des ambitions du club, Franck Haise et Loïc Désiré travaillent déjà activement sur le recrutement estival. L’objectif est clair : bâtir un effectif capable de retrouver rapidement les premières places du championnat.

Le Stade Rennais vise bien Amoura… et Kumbedi

Et plusieurs pistes ambitieuses se dessinent. Selon les informations de l’insider Jonathan, la priorité offensive mènerait bel et bien à Mohamed Amoura. L’attaquant de Wolfsburg possède un profil particulièrement apprécié par Haise grâce à sa polyvalence. Capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur les côtés, l’international algérien correspond parfaitement au type de joueur recherché par le technicien rennais.

Sa vitesse, sa capacité à prendre la profondeur et sa faculté à occuper plusieurs postes offensifs en font une cible particulièrement séduisante pour le club breton. Mais ce n’est pas le seul dossier étudié. Toujours selon la même source, Rennes s’intéresse également à Saël Kumbedi. Formé à l’OL avant son départ vers l’Allemagne, le jeune latéral droit poursuit sa progression du côté de Wolfsburg. Son profil athlétique et sa marge de progression importante plaisent aux recruteurs rennais, qui souhaitent renforcer plusieurs secteurs de jeu durant l’intersaison.

Davitashvili est toujours surveillé à l’ASSE

Enfin, un nom bien connu des supporters de l’ASSE continue de circuler avec insistance : Zuriko Davitashvili. Déjà suivi par le Stade Rennais l’été dernier, l’international géorgien reste dans le viseur du club breton. Auteur d’une excellente saison sous les couleurs stéphanoises, il a confirmé tout son potentiel et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents du championnat. Son profil technique, sa créativité et sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres séduisent toujours les décideurs rennais.

Pour l’ASSE, un éventuel départ de Davitashvili représenterait évidemment un coup dur. Le Géorgien est devenu l’un des symboles du projet stéphanois et son excellente saison a naturellement attiré de nombreux regards. Du côté du Stade Rennais, aucune négociation avancée n’a encore été confirmée. Mais ces trois pistes montrent déjà les intentions de Franck Haise et de Loïc Désiré : recruter des joueurs capables d’apporter immédiatement de la qualité tout en conservant un fort potentiel de progression.