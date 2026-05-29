Stade Rennais Mercato : trois cadors sur Lepaul, Rennes fixe un prix XXL !

Alors que Côme, l’Atlético Madrid ou encore Benfica seraient sur les rangs d’Esteban Lepaul, le Stade Rennais attendrait pas moins de 30 millions d’euros pour le laisser partir cet été.

Esteban Lepaul sera-t-il toujours un joueur du Stade Rennais la saison prochaine ? Dans un entretien accordé à Ouest-France, le président rennais, Arnaud Pouille, a assuré que oui, sauf offre irrefusable. Une hypothèse loin d’être à exclure puisque l’ancien Angevin susciterait l’intérêt de nombreux clubs européens à l’approche du mercato estival.

Rennes attend 30 M€ pour Lepaul

Selon la presse italienne et notamment La Gazzetta dello Sport, Côme, qualifié pour la première fois de son histoire pour la prochaine Ligue des champions, suivrait de près l’attaquant du Stade Rennais, tout comme l’Atlético Madrid et Benfica. Pour envisager un départ de son buteur cet été, le SRFC réclamerait toutefois près de 30 millions d’euros, une somme qui pourrait refroidir le club italien.

De son côté, Esteban Lepaul se sentirait bien à Rennes et ne ferait donc pas d’un départ une priorité lors de ce mercato estival.