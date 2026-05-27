Si le nom de Thomas Meunier ferait rêver les supporters du Stade Rennais, une arrivée du latéral droit du LOSC ne serait pas à l’ordre du jour.

Le Stade Rennais prépare un mercato qui pourrait surprendre cet été. Alors que plusieurs supporters rêvent déjà de voir Thomas Meunier débarquer en Bretagne cet été, cette piste ne semblerait pourtant pas du tout être une priorité en interne. Malgré l’expérience et le profil offensif du latéral droit du LOSC, les dirigeants rennais regarderaient actuellement ailleurs pour renforcer ce secteur. Et plus précisément… à l’étranger.

Des pistes ciblées dans des clubs relégués

Selon les informations de l’insider Jonathan, le Stade Rennais travaille actuellement sur plusieurs profils évoluant dans des équipes reléguées cette saison dans leurs championnats respectifs. « Les dernières rumeurs obtenues concernent essentiellement des joueurs évoluant dans des clubs relégués dans leurs championnats respectifs. Wolfsbourg, Girona et West Ham », a-t-il expliqué.

Une stratégie qui confirme la volonté du club breton de profiter des opportunités de marché à moindre coût, avec des joueurs potentiellement disponibles après la descente de leurs équipes. Mais surtout, Jonathan a refroidi un dossier qui faisait énormément parler ces derniers jours autour de Thomas Meunier. « Non Thomas Meunier ne m’a pas été évoqué encore. On m’a donné un nouveau arrière droit mais pas lui », a-t-il ajouté.

Haise veut imposer sa vision au Stade Rennais

L’arrivée de Franck Haise semble déjà influencer fortement les choix du mercato rennais. Le nouvel entraîneur breton souhaiterait des profils très spécifiques, capables de s’intégrer rapidement dans son système et dans l’intensité qu’il veut mettre en place.

Dans cette logique, le Stade Rennais paraît privilégier des joueurs encore en pleine progression plutôt qu’un pari plus expérimenté comme Thomas Meunier, pourtant très apprécié par une partie des supporters. Le poste de latéral droit reste malgré tout une priorité du mercato. Et au vu des dernières indiscrétions, le futur renfort pourrait bien venir d’un championnat étranger plutôt que de Ligue 1. Comme souvent avec Rennes, plusieurs dossiers avanceraient actuellement dans la plus grande discrétion.