Stade Rennais Mercato : Haise et Désiré ont tranché pour l’avenir de Samba !

Brice Samba ne serait plus en odeur de sainteté du côté du Stade Rennais.

Il pourrait y avoir du changement dans les cages du Stade Rennais la saison prochaine. Selon les informations du compte X @jonathan35001, insider du SRFC, le club Rouge et Noir rechercherait activement un nouveau gardien titulaire cet été et aurait déjà activé plusieurs pistes menant à des portiers évoluant en Ligue 1 ou passés par le championnat français.

Vers un départ cet été de Samba !

Quid de l’avenir de Brice Samba, l’actuel gardien numéro 1 du Stade Rennais ? Toujours d’après le spécialiste du club breton, l’international français serait poussé vers la sortie par les dirigeants rennais. Comme lors du précédent mercato estival, l’ancien portier du RC Lens serait proposé à plusieurs clubs à l’approche de l’ouverture du marché des transferts.

Arrivé en janvier 2025 à Rennes contre un chéque de 14 millions d’euros, Brice Samba ne semble pas totalement convaincre du côté du Roazhon Park. Son salaire important pèserait également dans la réflexion de la direction rennaise.