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Stade Rennais : après Bentaleb au LOSC, Haise rêve d’associer un crack de Strasbourg à Thomasson (RC Lens)

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 17:00
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Diego Moreira (RC Strasbourg)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si le Stade Rennais apprécie Nabil Bentaleb, Franck Haise rêve de faire signer un milieu du RC Strasbourg en plein d’Adrien Thomasson au mercato estival.

Le Stade Rennais continue de travailler sur son recrutement estival avec l’idée de renforcer son entrejeu. Et dans ce cadre, le nom de Nabil Bentaleb circule avec insistance. Mais en parallèle, une autre piste beaucoup encore plus ambitieuse est évoquée du côté de Strasbourg, avec un profil fortement apprécié par Franck Haise.

Diego Moreira très courtisé

Selon Mohamed Toubache-Ter, le Stade Rennais aurait tenté un gros coup avec Diego Moreira, actuellement au RC Strasbourg. Mais le dossier semble déjà fortement compromis. Le joueur serait très courtisé, notamment par le Borussia Dortmund, qui tiendrait aujourd’hui la corde dans ce dossier.

Toujours selon la même source, un accord existerait même déjà entre le joueur et le club allemand, ce qui place Rennes en position défavorable. Autre frein majeur : les exigences financières assez démesurées du club alsacien.

Le RC Strasbourg très gourmand

Le RC Strasbourg réclamerait environ 38 millions d’euros fixes, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions de bonus. Une somme particulièrement élevée qui confirme le statut grandissant du joueur sur le marché européen.

Malgré ces obstacles, Franck Haise ne lâcherait pas totalement l’idée d’intégrer un profil jeune et dynamique au milieu de terrain rennais, potentiellement pour l’associer à Adrien Thomasson dans une rotation élargie. L’objectif du coach serait clair : apporter plus de créativité et de volume dans l’entrejeu du SRFC, un secteur jugé perfectible cette saison. Pour le Stade Rennais, le message est limpide : les ambitions sont élevées… mais la concurrence européenne l’est tout autant.

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