ASSE : Chico Lamba envoyé au Portugal ! 

Défenseur central de l’ASSE, Chico Lamba (23 ans) aurait l’étoffe pour être sélectionné avec le Portugal.

Chico Lamba fait déjà parler de lui à l’ASSE. Après l’élimination cruelle du Portugal face à l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 (0-1), certains observateurs estiment que le défenseur des Verts aurait largement sa place en sélection.

« Lamba a sa place dans la défense du Portugal »

C’est notamment le compte X Actuel Ligue 2 qui a lancé le débat avec un message très remarqué : « Chico Lamba a sa place dans la défense du Portugal. Froidement. » Une prise de position qui n’a pas tardé à faire réagir les supporters de l’ASSE.

Si plusieurs fans reconnaissent le potentiel du défenseur central de 23 ans, beaucoup appellent surtout à la prudence. Depuis son arrivée dans le Forez, Chico Lamba a davantage fait parler de lui par ses passages à l’infirmerie que par ses performances sur le terrain. Les commentaires publiés sous le message soulignent presque tous le même point : avant de penser au Portugal, le défenseur doit d’abord enchaîner les matchs sous le maillot de l’ASSE.

Quel avenir pour Lamba avec Cathro ?

Ian Cathro pourrait compter sur lui pour stabiliser sa défense cette saison. Le technicien écossais apprécie son profil moderne, sa qualité de relance et son potentiel de progression. Encore faut-il que les pépins physiques le laissent enfin tranquille.

Si Chico Lamba parvient à retrouver une pleine continuité en Ligue 2, nul doute que son nom pourrait rapidement refaire surface dans les discussions autour de la sélection portugaise. Mais pour l’heure, les supporters stéphanois préfèrent surtout le voir durablement sur les terrains plutôt qu’à l’infirmerie.