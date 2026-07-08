ASSE : Cathro a déjà une idée forte pour son onze

L’ASSE version Ian Cathro commence à prendre forme. Recruté pour succéder à Philippe Montanier, le technicien écossais est arrivé dans le Forez avec une idée claire : s’adapter à son effectif, oui, mais sans renier ses principes. Et à en croire les premiers échos autour du groupe stéphanois, un système se détache déjà pour la saison à venir.

Encore méconnu du grand public français malgré ses passages par Tottenham ou Estoril, Ian Cathro intrigue autant qu’il suscite de l’attente. À seulement 39 ans, le nouvel entraîneur des Verts veut imposer une vraie identité de jeu à Saint-Étienne. En conférence de presse, il avait d’ailleurs posé les bases : comprendre les forces du groupe, mais rester fidèle à sa philosophie.

Un 4-4-2 en carré plutôt qu’une défense à trois ?

Alors que la composition de l’effectif pouvait laisser penser à une défense à trois, la tendance serait finalement différente. Selon les informations évoquées dans le dernier live de Peuple Vert, Ian Cathro privilégierait plutôt un 4-4-2, avec un milieu organisé en carré.

Dans cette animation, deux joueurs offensifs auraient un rôle central entre les lignes. Jakob Breum et Augustine Boakyepourraient ainsi être utilisés comme relais créatifs entre le milieu et l’attaque. Derrière eux, Mahmoud Jaber serait chargé d’apporter de l’équilibre, possiblement accompagné d’une recrue plus défensive pour sécuriser l’entrejeu.

L’idée semble claire : densifier l’axe, créer du lien dans le cœur du jeu et permettre aux Verts de trouver plus rapidement leurs attaquants. Un choix ambitieux, qui pourrait donner à l’ASSE un visage plus joueur, mais qui demandera aussi beaucoup de rigueur sans ballon.

Deux attaquants mobiles pour étirer les défenses

Devant, le flou reste important. Les situations de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, susceptibles d’agiter le mercato, compliquent encore la lecture du futur onze stéphanois. Mais le staff aurait déjà ciblé un profil précis : deux attaquants capables d’attaquer la profondeur, de bouger constamment et de peser sur la défense adverse.

Dans cette logique, la piste Killian Corredor prend tout son sens. Généreux dans l’effort, mobile, capable de prendre les espaces et d’être présent dans la surface, l’attaquant correspondrait au profil recherché par Cathro pour animer ce 4-4-2. Mais la concurrence du FC Nantes sur le dossier rend l’opération complexe actuellement…

Reste désormais à transformer les intentions en certitudes. La Ligue 2 est un championnat exigeant, rugueux, où les idées séduisantes doivent rapidement se traduire par des résultats. Après l’échec de certaines expériences récentes, l’ASSE sait qu’elle n’aura pas beaucoup de temps pour tâtonner. Ian Cathro, lui, semble déjà avoir son plan. Les supporters attendent maintenant de voir s’il peut fonctionner.