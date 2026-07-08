Didier Deschamps a tenu sa conférence de presse à la veille de France – Maroc (23h) en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026.

La France a demandé à la FIFA d’annuler le carton jaune reçu par Michaël Olise contre le Paraguay mais celle-ci n’a pas été entendue. Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse avec plusieurs dossiers chauds à gérer, dont celui de Michaël Olise. La FFF avait tenté une démarche auprès de la FIFA pour faire annuler le carton jaune reçu par l’ailier français face au Paraguay. Une demande finalement rejetée par l’instance internationale.

« Le carton jaune, ça n’a pas changé. On a reçu une notification de la FIFA ce matin », a expliqué Didier Deschamps. Une mauvaise nouvelle pour les Bleus, qui devront donc composer avec cette situation alors qu’ils abordent un rendez-vous particulièrement relevé face au Maroc.

Tchouaméni toujours incertain, les autres disponibles

Le sélectionneur français a également tenu à mettre en garde son groupe contre une équipe marocaine qu’il considère comme très dangereuse. « Le Maroc ce n’est pas le Paraguay. C’est une équipe qui aime avoir le ballon et qui attaque. Elle a de très grandes qualités. »

Autre interrogation avant le quart de finale : la présence d’Aurélien Tchouaméni. Forfait lors du huitième de finale, le milieu de terrain du Real Madrid va mieux, mais Didier Deschamps n’a pas encore confirmé son retour : « Aurélien va mieux. Il participera peut-être à la séance d’entraînement aujourd’hui. » Le sélectionneur a en revanche indiqué que les autres joueurs du groupe étaient disponibles.

Deschamps rassure sur Mbappé

Enfin, Didier Deschamps est revenu sur les insultes racistes visant Kylian Mbappé après le précédent match des Bleus. Le sélectionneur français a assuré que son capitaine était totalement concentré sur le défi marocain : « Kylian est bien au niveau mental. C’est un garçon très fort dans la tête. Il est concentré sur le match de demain. » À quelques heures d’un quart de finale très attendu, la France sait donc qu’elle devra être à son meilleur niveau face à un Maroc ambitieux et toujours capable de créer la surprise.