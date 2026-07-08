Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG commence à perdre patience avec la Juventus Turin au sujet de Randal Kolo Muani.

Le dossier Randal Kolo Muani commence sérieusement à agacer le PSG. Alors qu’un accord semblait proche avec la Juventus Turin, les discussions seraient désormais au point mort en raison des difficultés financières du club italien.

Le PSG s’agace pour Kolo Muani

Selon Foot Mercato, le PSG aurait décidé de mettre fin à l’exclusivité accordée à la Juve et d’écouter désormais les autres prétendants intéressés par l’attaquant français. Un accord était pourtant en bonne voie autour d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à 40 millions d’euros.

Mais les hésitations turinoises ont fini par exaspérer la direction parisienne, qui ne souhaite plus attendre indéfiniment. La Juventus est donc prévenue : si elle ne trouve pas rapidement une solution, le PSG pourrait accepter d’autres offres pour son buteur.

La Juve est prévenue

Plusieurs clubs suivent déjà attentivement la situation. En Premier League, Crystal Palace et Aston Villa seraient notamment à l’affût, tandis que le Borussia Dortmund aurait également manifesté son intérêt en Bundesliga. Après une expérience mitigée au PSG et un prêt convaincant à la Juventus lors de la deuxième partie de saison, Randal Kolo Muani reste un joueur très courtisé sur le marché.

Son profil d’attaquant mobile et efficace continue d’attirer plusieurs formations européennes. Le PSG, lui, semble désormais vouloir accélérer. L’objectif est clair : trouver rapidement une sortie satisfaisante pour un joueur recruté à prix fort et récupérer une indemnité importante afin de poursuivre son mercato.