Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le PSG lance officiellement son mercato estival avec l’arrivée d’un jeune gardien italien prometteur tandis qu’un espoir du centre de formation prend la direction de l’AS Monaco.

Le PSG a lancé son mercato estival avec une première officialisation. En attendant d’éventuels renforts plus médiatiques comme Maghnes Akliouche ou Yan Diomandé, le champion d’Europe a sécurisé l’arrivée d’un jeune gardien à fort potentiel.

Longoni arrive au PSG

Libre depuis la fin de son contrat avec l’AC Milan, Alessandro Longoni s’est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2031. Âgé de 18 ans, le portier italien, international U18 à six reprises, arrive en provenance du centre de formation milanais, où il s’était distingué sans toutefois effectuer ses débuts avec l’équipe première.

Dans son communiqué officiel, le club parisien a confirmé la signature du natif de Côme : « Alessandro Longoni s’engage avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2031. Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16. »

Longoni occupera dans un premier temps le rôle de troisième gardien derrière Lucas Chevalier et Matvey Safonov. Son arrivée compense notamment le départ de Renato Marin, prêté pour une saison au CD Nacional, au Portugal, afin d’y poursuivre sa progression.

Assab rejoint l’AS Monaco

Dans le même temps, le PSG enregistre également un départ définitif au sein de son centre de formation. Le milieu offensif Aymen Assab rejoint l’AS Monaco après une saison très aboutie avec les U19 parisiens. Le jeune international français U19 s’est illustré avec deux buts et cinq passes décisives en 35 rencontres.

Assab quitte Paris avec un titre de champion de France U19 et une Coupe Gambardella, preuve de la qualité de sa formation au Campus PSG. Le mercato parisien est donc bel et bien lancé. Si les supporters attendent désormais des recrues d’envergure pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, le club continue parallèlement d’investir sur les jeunes talents tout en réorganisant son vivier.