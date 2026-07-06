ASSE, PSG, RC Lens, FC Nantes, OM, OL, Stade Rennais : le meilleur centre de formation dévoilé, la surprise est de taille !

La FFF a dévoilé son classement annuel des meilleurs centres de formation. Le PSG retrouve la première place pour la première fois depuis 2021, devant plusieurs références historiques de l’Hexagone.

La FFF a rendu son verdict. Au terme de la saison 2025-2026, c’est le PSG qui possède le meilleur centre de formation de France, une distinction que le club de la capitale n’avait plus obtenue seul depuis 2021.

Le PSG sacré… une première depuis 2021 !

Pour établir son classement, la FFF s’appuie sur cinq critères : la professionnalisation des joueurs, leur temps de jeu avec l’équipe première de leur club formateur, les sélections nationales obtenues, le taux de réussite scolaire ainsi que la représentation des joueurs formés dans les compétitions européennes.

Avec une note globale de 4,5 étoiles sur 5, le PSG devance Toulouse (4,25 étoiles), tandis que l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais complètent le podium avec 4,10 étoiles. Cette première place récompense une saison exceptionnelle du centre de formation parisien. Les jeunes du PSG ont remporté la Coupe Gambardella, mais aussi les championnats de France U17 et U19, confirmant la qualité du travail réalisé au Campus PSG.

L’OM est 15e, comme la saison dernière

Si l’OL et le Stade Rennais restent des références incontournables en matière de formation, cette édition marque le retour au sommet du club de la capitale. Pour les autres grands clubs français comme le RC Lens, le LOSC, l’OM ou encore l’ASSE, ce classement rappelle l’importance d’investir durablement dans la formation afin d’alimenter les équipes professionnelles.

Le PSG confirme ainsi que son projet ne repose plus uniquement sur les stars internationales. En parallèle de ses succès chez les professionnels, le champion de France et d’Europe récolte désormais les fruits d’une politique de formation qui s’impose aujourd’hui comme la référence du football français.