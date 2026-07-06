Si le nom d’Hazem Mastouri (29 ans) a été cité ce lundi au FC Nantes, la rumeur ne serait pas fondée.

Le FC Nantes va devoir tourner la page. Alors que le nom d’Hazem Mastouri circulait avec insistance ces dernières heures, la piste menant à l’attaquant tunisien a été rapidement refroidie.

Un profil pourtant intéressant au FC Nantes

Après les arrivées de Maxime Dupé et Wilitty Younoussa, les supporters nantais espéraient voir un troisième renfort offensif débarquer rapidement. Mais cette fois, la rumeur semble avoir fait long feu.

Interrogé sur une possible arrivée d’Hazem Mastouri au FC Nantes, David Phelippeau, journaliste à Ouest-France, a été très clair sur X : « Non, ce n’est même pas une vraie rumeur. » Une déclaration qui enterre quasiment définitivement cette piste et oblige le FC Nantes à poursuivre ses recherches pour renforcer son secteur offensif.

« Corredor, on en parle bientôt »

International tunisien de 29 ans, Hazem Mastouri évolue actuellement sous les couleurs du Dinamo Makhachkala, en Russie. Avant-centre puissant et expérimenté, il possède un parcours riche avec des passages en Tunisie, en Irak et en Russie. Présent à la Coupe du Monde 2026 avec la Tunisie, il avait réussi à inscrire un but malgré l’élimination rapide de sa sélection.

En revanche, ses statistiques en club restent plus modestes. Lors du dernier exercice, Mastouri n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises en 29 rencontres de championnat. Michel Der Zakarian et les dirigeants du FC Nantes continuent donc d’explorer d’autres pistes afin d’offrir un nouvel attaquant à l’effectif. Au sujet de la rumeur Killian Corredor, Phelippeau fera d’ailleurs bientôt des révélations : « On en parle bientôt. » À suivre, donc.