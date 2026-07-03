FC Nantes Mercato : Der Zakarian tient sa 3e recrue, c’est un ancien de l’OM !

Le FC Nantes poursuit son mercato estival avec l’arrivée imminente de Lucas Perrin, ancien défenseur de l’OM et de Strasbourg.

Le FC Nantes est sur le point d’enregistrer une nouvelle recrue. Selon les informations de L’Équipe, Lucas Perrin devrait s’engager avec les Canaris pour une durée de deux ans. À 27 ans, le défenseur central français arrive avec un solide vécu malgré un parcours marqué par plusieurs expériences à l’étranger ces dernières saisons.

Sous contrat avec le Sporting Gijón, en deuxième division espagnole, où il lui restait encore une année d’engagement, Perrin va retrouver le football français. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

Un parcours riche entre la France, l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne

Formé à l’Olympique de Marseille, Lucas Perrin s’était révélé en Ligue 1 avant de rejoindre Strasbourg en 2021. Après trois saisons convaincantes en Alsace, il avait été transféré à Hambourg durant l’été 2024.

Son aventure allemande n’a toutefois pas pleinement répondu aux attentes. Prêté au Cercle Bruges lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, il avait ensuite pris la direction du Sporting Gijón à l’été 2025. En Espagne, le défenseur a disputé 24 rencontres de Segunda División, confirmant sa régularité malgré une saison conclue à la 10e place du championnat.

Nantes continue de bâtir un effectif ambitieux

Avec cette arrivée, le FC Nantes de Michel Der Zakarian poursuit un mercato axé sur des joueurs expérimentés capables d’encadrer un groupe dont l’objectif est de retrouver rapidement l’élite du football français.

Avant Lucas Perrin, le club avait déjà enregistré les signatures du gardien Maxime Dupé, arrivé libre en provenance de Nice, ainsi que du milieu Wilitty Younoussa, recruté libre après son passage à Rodez. Les Canaris ont également sécurisé l’avenir de Frédéric Guilbert, dont le contrat a été prolongé jusqu’en 2028.

L’arrivée de Lucas Perrin doit permettre à Nantes de renforcer un secteur défensif qui sera déterminant dans la course à la montée. Habitué aux joutes de la Ligue 1 et fort d’expériences en Allemagne, en Belgique et en Espagne, le défenseur français possède le profil recherché pour apporter de la stabilité et du leadership à l’arrière-garde nantaise.