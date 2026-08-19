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OM Mercato : l’identité du gardien mystère a fuité ?

Par Fabien Chorlet - 19 Août 2026, 20:40
Noah Atubolu sous le maillot de Fribourg

À la recherche du successeur de Geronimo Rulli, l’OM pourrait avoir fait de Noah Atubolu sa nouvelle priorité au poste de gardien.

Ce mercredi, Mohamed Toubache-Ter a révélé que l’Olympique de Marseille avait une autre priorité que le gardien de la Juventus Turin, Michele Di Gregorio, pour remplacer Geronimo Rulli, parti à Manchester City. « Le gardien que désire Marseille ne joue pas en Italie. Ils ont une priorité avec une offre déjà envoyée », a lancé sur X l’insider, qui a ensuite laissé entendre qu’il pourrait s’agir d’un gardien allemand et/ou évoluant en Allemagne.

Atubolu, priorité de l’OM au poste de gardien ?

Mais alors que le portier de Fribourg, Noah Atubolu, et celui de Wolfsburg, Kamil Grabara, ont tous deux été annoncés dans le viseur de l’OM depuis le début du mercato estival, ce mystérieux gardien pourrait bien être Noah Atubolu.

Après les révélations de Mohamed Toubache-Ter, Le Petit OM a justement évoqué la piste menant au gardien de Fribourg. « Fin de contrat juin 2027, salaire accessible, son club qui a déjà son remplaçant titulaire, la strat’ est toujours la même, prêt payant avec option d’achat obligatoire en juin 2027, mais pour cela il faut dégraisser », a confié le suiveur de l’OM sur X.

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