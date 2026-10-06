Prêté au FC Porto par le Stade Rennais cette saison encore, Seko Fofana (31 ans) n’a pas oublié le RC Lens.

Seko Fofana continue de garder un lien particulier avec le RC Lens. Parti du club en 2023 après plusieurs mois marquants sous le maillot sang et or, le milieu de terrain de 31 ans évolue désormais loin de Bollaert.

Fofana toujours actionnaire du RC Lens

Après son passage en Arabie saoudite puis son retour en France, l’international ivoirien appartient toujours au Stade Rennais et est actuellement prêté au FC Porto. Mais son histoire avec Lens ne s’est pas totalement arrêtée.La nouvelle répartition du capital du RC Lens, dévoilée après l’arrivée de deux nouveaux investisseurs le 31 août dernier, confirme en effet la présence de Seko Fofana parmi les actionnaires du club. Selon Sportune, l’ancien capitaine lensois détient toujours 0,62 % du capital. Une participation relativement faible, mais particulièrement symbolique compte tenu de son histoire avec le Racing.

Fofana avait déjà conservé ces parts avant la récente évolution de l’actionnariat. La structure du capital du RC Lens a toutefois évolué ces dernières semaines. Entrepreneur Equity Partners possède désormais 13,93 % des parts du club, tandis que l’entrepreneur régional Jean-Paul Lempereur détient 2,79 %. Ces nouveaux investissements doivent notamment contribuer au financement des futurs aménagements du stade Bollaert-Delelis. Le Racing conserve ainsi une structure capitalistique largement dominée par Joseph Oughourlian.

Oughourlian reste largement majoritaire au RC Lens

Le président et actionnaire principal du RC Lens détient toujours 69,10 % du capital. Side Invest possède de son côté 13,56 % des parts. Puis viennent Jean-Paul Lempereur avec 2,79 %, Entrepreneur Equity Partners avec 13,93 % et donc Seko Fofana avec 0,62 %. Avec cette participation, l’Ivoirien représente la plus petite part du capital parmi les cinq actionnaires actuels du club. Mais il possède une particularité que les autres n’ont pas.

Seko Fofana est en effet le seul ancien joueur du RC Lens à apparaître dans la structure capitalistique actuelle du Racing. Un détail qui témoigne de l’attachement du milieu de terrain au club artésien. Arrivé à Lens en 2020, Fofana s’était rapidement imposé comme l’un des leaders de l’équipe. Capitaine et véritable symbole de la remontée en puissance du club, il avait notamment participé au retour du Racing sur la scène européenne. Son départ à l’été 2023 n’a donc pas complètement rompu le lien avec les Sang et Or.