Embarrassé par la longueur de la trêve internationale du côté de l’ASSE, Ian Cathro est rejoint par une bonne frange des supporters du RC Lens.

Ian Cathro avait prévenu. La longue trêve internationale qui sépare la rencontre face à Metz de la réception de Rodez n’est clairement pas du goût de l’entraîneur de l’ASSE. Avant le match amical remporté face au FC Sion, le technicien écossais s’est montré particulièrement cash au moment d’évoquer cette période sans championnat.

« Cette période est vraiment étrange », a-t-il d’abord expliqué. Avant de lâcher une formule particulièrement forte : « Pour les gens qui travaillent en club, honnêtement, c’est horrible. » Cathro regrette surtout de ne pas pouvoir travailler avec son groupe au complet.

Avec de nombreux internationaux partis rejoindre leur sélection, l’entraîneur stéphanois doit composer avec un effectif largement amputé, alors que l’ASSE cherche encore à installer ses principes de jeu. « On n’a pas pu travailler sur tout parce qu’on avait des choses sur lesquelles on devait vraiment travailler. On doit avoir tout le monde ici pour faire le travail le plus important », expliquait-il encore.

Un calendrier fait aussi grincer des dents à Lens

Quelques jours auparavant, Cathro avait déjà fait part de ses réserves concernant cette nouvelle organisation du calendrier international. Le coach stéphanois expliquait notamment que certains de ses joueurs pouvaient être amenés à disputer jusqu’à quatre rencontres pendant cette période.

« La partie la plus dure à gérer pour un coach, c’est la façon dont les joueurs reviennent de sélection », soulignait-il, avant d’ajouter que cette situation le rendait « un peu nerveux ». Il allait même plus loin en estimant que l’allongement de cette trêve aurait dû être accompagné d’un temps de repos : « Au moment où il a été décidé d’étendre cette trêve, ça aurait dû être suivi d’un temps de repos. »

Et le technicien stéphanois pourrait bien trouver un écho inattendu du côté du RC Lens. Le site Lensois.com a récemment interrogé ses lecteurs sur cette longue coupure. Le résultat est sans appel : 70,76 % des votants estiment que « la trêve devient beaucoup trop longue », contre 29,24 % qui acceptent le principe d’une trêve regroupée et plus longue. Un résultat qui donne donc une résonance particulière aux propos de Cathro. À Saint-Étienne comme à Lens, cette longue période sans championnat semble avoir du mal à convaincre.