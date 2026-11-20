Voici l’analyse complète du match de la 13e journée de Ligue 2 entre le Stade de Reims et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est l’un des plus gros chocs de ce début de saison en Ligue 2 ! Leader incontesté depuis le début de l’exercice, l’AS Saint-Étienne se déplace ce samedi (20h) sur la pelouse du Stade de Reims, quatrième au classement, pour le compte de la 13e journée de championnat. Un duel au sommet dans la course à la montée en Ligue 1 qui pourrait avoir son importance pour la suite de la saison.

Ligue 2 – Reims vs ASSE

Samedi 21 novembre 2026 · 20h · Stade Auguste-Delaune

Stade de Reims : faire tomber le leader pour se rapprocher du podium

Le Stade de Reims aborde cette treizième journée de Ligue 2 avec l’ambition de réaliser une excellente opération au classement. Quatrièmes avec 21 points après douze rencontres, les Champenois restent bien placés dans la course à la montée, même s’ils accusent déjà sept longueurs de retard sur l’AS Saint-Étienne. Un écart qu’ils auront l’occasion de réduire en cas de victoire devant leur public.

Depuis le début de la saison, les hommes de Nicolas Usaï se distinguent par leur régularité. Avec cinq victoires, six matchs nuls et une seule défaite, les Rémois ont pris l’habitude de se montrer difficiles à battre. Leur capacité à rester compétitifs, même dans les rencontres les plus disputées, constitue un argument intéressant avant de défier le leader du championnat.

Cette solidité a toutefois été mise à mal lors de la dernière journée. En déplacement à Grenoble, alors dernier de Ligue 2, Reims a concédé sa première défaite de la saison (3-2). Un revers inattendu qui a notamment mis en évidence certaines difficultés défensives, les Champenois ayant encaissé trois buts face à une formation pourtant en manque de confiance.

La trêve internationale a donc offert à Nicolas Usaï l’occasion de revenir sur les erreurs commises et de préparer ce rendez-vous important. Face à une équipe stéphanoise particulièrement efficace offensivement, les Rémois devront notamment retrouver davantage de rigueur dans les duels et limiter les espaces laissés entre leurs lignes.

Le stade Auguste-Delaune pourrait également jouer un rôle important. Devant leurs supporters, les Champenois ont récemment signé plusieurs performances convaincantes, notamment face à Dijon (4-2) et Sochaux (2-0). Ces deux succès ont démontré leur capacité à prendre l’initiative et à se montrer efficaces lorsqu’ils évoluent dans un contexte favorable.

Sur le plan offensif, Reims dispose surtout d’un atout majeur avec Yaya Fofana. Auteur de dix buts en douze journées, l’attaquant ivoirien occupe la tête du classement des buteurs de Ligue 2. Déjà décisif à deux reprises lors de la défaite à Grenoble, il représente une menace permanente pour les défenses adverses et pourrait une nouvelle fois jouer un rôle déterminant.

Les Champenois ne devront cependant pas dépendre uniquement de leur meilleur buteur. Face à une équipe aussi ambitieuse que Saint-Étienne, la participation des milieux de terrain et des joueurs de couloir sera essentielle pour multiplier les solutions offensives. Reims devra notamment se montrer capable d’accélérer le jeu après récupération afin de profiter des éventuels déséquilibres stéphanois.

L’enjeu de cette rencontre dépasse également les trois points. Une victoire contre l’ASSE permettrait aux Rémois de confirmer leurs ambitions et de revenir à quatre longueurs du leader. À l’inverse, une défaite pourrait déjà les repousser à dix points des Verts, compliquant leur objectif de montée directe.

ASSE : confirmer sa domination face à un concurrent direct

L’AS Saint-Étienne se présente à Reims avec la volonté de conforter sa place de leader. Après douze journées, les Stéphanois totalisent 28 points grâce à neuf victoires, un match nul et deux défaites. Un excellent bilan qui leur permet d’occuper la première place devant Nancy et Montpellier, deux autres formations engagées dans la course à la montée.

Les hommes d’Ian Cathro ont notamment construit leur avance grâce à leur efficacité offensive. Avec 23 buts inscrits depuis le début du championnat, les Verts possèdent l’une des attaques les plus performantes de Ligue 2. Leur capacité à trouver régulièrement le chemin des filets leur a permis de remporter plusieurs rencontres disputées.

Saint-Étienne a toutefois montré certaines limites lors de ses derniers déplacements. La lourde défaite concédée sur la pelouse de Guingamp (3-0), le 31 octobre dernier, a notamment rappelé que les Verts pouvaient être mis en difficulté lorsqu’ils ne parvenaient pas à imposer leur rythme. Un avertissement important avant d’affronter une équipe rémoise ambitieuse.

Les Stéphanois ont néanmoins rapidement retrouvé le chemin du succès en dominant Laval (2-0) lors de la dernière journée de championnat. Une réaction attendue qui leur a permis de conserver leur avance en tête du classement et d’aborder la trêve internationale avec davantage de sérénité.

Le club du Forez a ensuite assuré sa qualification pour le huitième tour de la Coupe de France en s’imposant face à Rumilly-Vallières (2-1). Une rencontre qui a permis à Ian Cathro de maintenir son groupe dans le rythme de la compétition, même si les Stéphanois ont dû batailler pour faire respecter la hiérarchie.

L’une des principales forces de l’ASSE réside dans la diversité de ses solutions offensives. Irvin Cardona et Augustine Boakye, auteurs de six buts chacun en championnat, représentent deux menaces importantes. Jakob Breum se distingue également par sa capacité à créer des occasions et à servir ses partenaires dans les derniers mètres.

Cette richesse offensive pourrait être précieuse face à Reims. Les Verts auront notamment la possibilité d’alterner entre attaques placées et transitions rapides pour tenter de déstabiliser la défense champenoise. Leur capacité à exploiter les espaces dans le dos des défenseurs pourrait constituer une clé de la rencontre.

Sur le plan défensif, Saint-Étienne devra toutefois faire preuve de vigilance. Face à Yaya Fofana, meilleur buteur du championnat, les défenseurs stéphanois ne pourront pas se permettre la moindre approximation. La gestion des appels en profondeur et la couverture des espaces seront particulièrement importantes.

Enfin, ce déplacement représente une occasion idéale pour les Verts de frapper un grand coup dans la course à la montée. Un succès leur permettrait de repousser Reims à dix points et de confirmer leur supériorité sur l’un de leurs principaux concurrents. Mais face à une formation qui n’a perdu qu’une seule fois cette saison, la tâche s’annonce particulièrement exigeante.

Les confrontations entre les deux équipes

Les confrontations entre le Stade de Reims et l’AS Saint-Étienne ont régulièrement donné lieu à des rencontres disputées ces dernières saisons. Deux clubs historiques du football français, habitués à évoluer dans l’élite, qui se retrouvent désormais en Ligue 2 avec la même ambition de retrouver rapidement le plus haut niveau.

Lors de leur dernière opposition, en janvier 2026, les Rémois avaient pris le dessus sur les Stéphanois à domicile (1-0). Un résultat qui pourrait donner de la confiance aux Champenois avant cette nouvelle réception des Verts.

Quelques mois auparavant, en septembre 2025, Saint-Étienne s’était imposé devant son public (3-2), au terme d’une rencontre particulièrement animée. Les deux équipes avaient alors démontré qu’elles possédaient suffisamment d’arguments offensifs pour se mettre mutuellement en difficulté.

Ces précédents témoignent de l’équilibre qui peut exister entre les deux formations. Si l’ASSE possède aujourd’hui sept points d’avance au classement, Reims a déjà montré sa capacité à rivaliser avec les Stéphanois, notamment devant ses supporters.

Cette nouvelle confrontation pourrait donc se jouer sur des détails. Les Rémois chercheront à profiter de leur avantage du terrain, tandis que les Verts tenteront de faire parler leur expérience et leur efficacité offensive pour conserver leur première place.

Les compositions probables

La compo probable du Stade de Reims : Hülsmann – Mambuku, N’Tamon, Kotto, Guindo – Deflorenne, Leoni – Dembélé, Fofana, Daramy – Soumano.

Incertains : Gbane, Sylla, Diarrassouba, Debondt (blessés).

La compo probable de l’ASSE : Ndiaye – Ferreira, Pedro, Le Cardinal, Old – Bernauer, Csongvai – Boakye, Breum – Cardona, Davitashvili ou Ballo.

Absents : Larsonneur, Eymard, Dhaoui (blessés).

Les joueurs à suivre

Yaya Fofana (Stade de Reims) : L’attaquant ivoirien réalise un excellent début de saison sous le maillot rémois. Avec dix réalisations en douze journées, il domine le classement des buteurs de Ligue 2 et représente l’une des principales raisons de la bonne position des Champenois au classement. Auteur d’un doublé lors de la dernière rencontre face à Grenoble (3-2), Fofana a une nouvelle fois démontré son efficacité devant le but, malgré la défaite de son équipe. Capable de se démarquer dans la surface et de profiter des moindres espaces laissés par les défenseurs adverses, il pourrait poser de sérieux problèmes à l’arrière-garde stéphanoise. Face au leader du championnat, l’attaquant rémois aura une belle occasion de confirmer son excellente dynamique et de permettre à son équipe de réaliser une performance importante dans la course à la montée.

Irvin Cardona (ASSE) : L’attaquant stéphanois sera l’un des joueurs à surveiller lors de ce déplacement à Reims. Auteur de six buts et quatre passes décisives en Ligue 2 cette saison, Irvin Cardona s’est imposé comme l’un des principaux atouts offensifs des Verts. Sa mobilité, sa capacité à attaquer les espaces et son efficacité dans les derniers mètres constituent des armes importantes pour Ian Cathro. Face à une équipe rémoise qui a encaissé trois buts lors de sa dernière sortie en championnat, l’ancien Brestois pourrait notamment chercher à exploiter les espaces laissés derrière la défense champenoise. Son entente avec les autres joueurs offensifs stéphanois pourrait également permettre à l’ASSE de se créer des occasions dans une rencontre qui s’annonce particulièrement disputée.

Notre pronostic pour Reims – ASSE

Cette confrontation entre le Stade de Reims et l’AS Saint-Étienne constitue l’une des affiches majeures de cette treizième journée de Ligue 2. Leaders avec 28 points, les Verts se déplacent chez des Rémois quatrièmes, qui possèdent sept longueurs de retard mais restent pleinement engagés dans la course à la montée.

Sur le papier, Saint-Étienne possède un léger avantage. Les hommes d’Ian Cathro ont remporté neuf de leurs douze rencontres de championnat et affichent une régularité remarquable depuis le début de la saison. Leur capacité à obtenir des résultats, même lorsque leurs prestations ne sont pas totalement convaincantes, constitue l’une de leurs principales forces.

Mais Reims représente un adversaire particulièrement difficile à manœuvrer. Avec une seule défaite en douze journées, les Champenois ont démontré qu’ils pouvaient rivaliser avec la plupart des formations du championnat. Leur solidité collective et leur efficacité offensive pourraient leur permettre de poser de sérieux problèmes au leader.

La dernière sortie rémoise invite néanmoins à la prudence. Battus à Grenoble (3-2), les hommes de Nicolas Usaï ont affiché des difficultés défensives inhabituelles. Face à une équipe stéphanoise qui possède plusieurs joueurs capables de faire la différence, ils devront impérativement retrouver davantage de rigueur pour éviter de concéder trop d’occasions.

L’ASSE devra également se méfier de la puissance offensive champenoise. Avec Yaya Fofana, meilleur buteur du championnat, Reims possède un joueur capable de débloquer une rencontre sur une seule situation. Sa capacité à se montrer décisif pourrait notamment faire la différence dans un match où les occasions ne seront pas nécessairement nombreuses.

L’avantage du terrain constitue un autre élément important en faveur des Rémois. Devant leurs supporters, les Champenois ont déjà réalisé plusieurs prestations convaincantes et pourraient chercher à imposer une forte intensité dès les premières minutes. Une stratégie susceptible de gêner des Stéphanois qui ont parfois rencontré des difficultés en déplacement.

La lourde défaite des Verts à Guingamp (3-0) reste d’ailleurs un avertissement. Face à une formation capable de se projeter rapidement vers l’avant, Saint-Étienne peut se retrouver en difficulté lorsque son organisation défensive manque de rigueur. Reims pourrait donc chercher à exploiter les espaces laissés par les montées des joueurs de couloir stéphanois.

Les hommes d’Ian Cathro disposent toutefois de suffisamment de ressources offensives pour répondre. Avec Irvin Cardona, Augustine Boakye et Jakob Breum, les Verts possèdent plusieurs éléments capables de créer des différences individuelles. Cette variété pourrait leur permettre de trouver des solutions, même face à une défense rémoise bien organisée.

Le déroulement de la première période pourrait avoir une importance particulière. Si Reims parvient à ouvrir rapidement le score, les Champenois pourraient prendre confiance et obliger Saint-Étienne à se découvrir davantage. À l’inverse, une ouverture du score stéphanoise pourrait placer les Rémois dans une situation délicate face à une équipe habituée à gérer ses avantages.

L’enjeu comptable pourrait également influencer les choix des deux entraîneurs. Avec sept points de retard sur le leader, Reims possède davantage de raisons de prendre des risques pour tenter de décrocher la victoire. Un match nul permettrait certes de préserver une certaine dynamique, mais ne réduirait pas l’écart avec les Verts.

Saint-Étienne pourrait donc chercher à profiter de cette obligation de résultat pour exploiter les espaces laissés par les Champenois. Mais les Rémois disposent eux aussi des qualités nécessaires pour se montrer dangereux en transition et profiter des éventuelles erreurs adverses.

Nous imaginons ainsi une rencontre équilibrée, dans laquelle les deux formations pourraient se créer plusieurs occasions. La qualité offensive des Verts devrait leur permettre de trouver le chemin des filets, mais Reims semble également capable de mettre en difficulté la défense stéphanoise.

Les cotes de Reims – ASSE

Pari Cote Victoire du Stade de Reims 3,12 Match nul 3,17 Victoire de l’ASSE 2,07

Notre pronostic : match nul entre Reims et l’ASSE, côté à 3,17

Pour cette rencontre, nous misons sur un match nul entre le Stade de Reims et l’AS Saint-Étienne. Malgré leur statut de leaders et leur excellent début de saison, les Verts pourraient être mis en difficulté par une formation rémoise qui n’a perdu qu’une seule fois en douze journées. Devant leur public, les Champenois auront à cœur de réagir après leur défaite à Grenoble (3-2). Mais avec leur puissance offensive, les Stéphanois semblent capables de ramener un point de ce déplacement périlleux.

Notre score : Reims 1-1 ASSE