Pronostic FC Nantes – Dunkerque (17/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la neuvième journée de Ligue 2 entre le FC Nantes et Dunkerque, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Accroché sur sa pelouse le week-end dernier par le Stade de Reims (0-0) malgré une bonne prestation, le FC Nantes enchaîne avec un deuxième match consécutif à domicile ce samedi (14h) face à Dunkerque, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 2. Actuellement 13es, les Canaris tenteront de décrocher leur troisième victoire de la saison afin de poursuivre leur remontée au classement.

Ligue 2 – FC Nantes vs Dunkerque

Samedi 17 octobre 2026 · 14h · Stade de la Beaujoire

FC Nantes : confirmer les progrès entrevus face à Reims

Après un début de saison catastrophique, marqué par trois défaites lors des trois premières journées de championnat et le départ de Michel Der Zakarian, le FC Nantes commence progressivement à relever la tête. Nommé pour redresser la situation, Grégory Poirier semble avoir trouvé les premiers leviers pour relancer une équipe profondément remaniée durant l’été. Les Canaris restent notamment sur trois rencontres consécutives sans défaite en Ligue 2.

Vainqueurs de Nancy (1-0) à la Beaujoire, puis de Boulogne-sur-Mer (2-1) à l’extérieur, les Nantais ont confirmé leur regain de forme samedi dernier en tenant tête au Stade de Reims (0-0), pourtant toujours invaincu depuis le début de la saison. Malgré l’absence de but, les Jaune et Vert ont livré l’une de leurs prestations les plus encourageantes de cet exercice, affichant davantage de maîtrise collective et une meilleure organisation défensive.

Le passage à une défense à trois, avec un système évoluant en 3-4-3 en phase offensive, semble notamment porter ses fruits. Face aux Rémois, les Nantais ont réussi à se créer plusieurs situations intéressantes tout en concédant peu d’occasions franches. Grégory Poirier a également effectué un choix fort en titularisant Patrik Carlgren dans les cages à la place de Maxime Dupé. Le gardien suédois a répondu présent en préservant sa cage inviolée pour sa première apparition de la saison.

Tout n’est cependant pas encore parfait. Le FC Nantes manque toujours d’efficacité dans les derniers mètres, comme en témoigne son incapacité à trouver la faille face à Reims. Avec seulement deux victoires après huit journées, les Canaris doivent désormais transformer leurs progrès dans le jeu en résultats. La réception de Dunkerque représente donc une belle opportunité de poursuivre leur remontée et de se rapprocher de la première partie du classement.

Dunkerque : retrouver de l’efficacité pour relancer la machine

De son côté, l’USL Dunkerque aborde ce déplacement en Loire-Atlantique avec l’ambition de retrouver une dynamique positive. Après avoir réalisé une excellente saison 2024-2025, conclue par une qualification pour les barrages d’accession à la Ligue 1, le club nordiste a dû composer avec plusieurs changements au sein de son effectif. L’objectif reste néanmoins de se montrer compétitif dans un championnat de Ligue 2 particulièrement disputé.

Les Dunkerquois connaissent toutefois une période plus compliquée. Battus par Pau (2-0), puis par Annecy (0-1), ils restent sur deux revers consécutifs en championnat. Deux rencontres au cours desquelles les Nordistes n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets, mettant en évidence leurs difficultés offensives du moment.

Le déplacement à la Beaujoire s’annonce donc délicat face à une formation nantaise qui semble avoir retrouvé une certaine solidité. Dunkerque devra notamment faire preuve de davantage de justesse technique et de réalisme pour espérer mettre en difficulté la défense des Canaris. Sa capacité à résister au pressing nantais et à exploiter les transitions pourrait jouer un rôle important dans cette rencontre.

Les Nordistes pourront néanmoins s’appuyer sur la pression qui entoure toujours le FC Nantes. Malgré leurs récents progrès, les Jaune et Vert restent attendus au tournant par leurs supporters et peinent encore à concrétiser leur domination. Dunkerque pourrait donc chercher à faire durer le suspense pour profiter d’une éventuelle nervosité des hommes de Grégory Poirier.

Les confrontations entre les deux équipes

Contrairement à de nombreuses affiches de Ligue 2, les confrontations entre le FC Nantes et Dunkerque sont particulièrement rares. Les deux formations ont évolué à des niveaux différents pendant de nombreuses années, les Canaris ayant passé treize saisons consécutives dans l’élite avant leur relégation.

Cette rencontre constitue donc une affiche relativement inhabituelle pour les supporters nantais. Les deux clubs n’ont pas d’historique récent suffisamment fourni pour dégager une véritable tendance à partir de leurs confrontations directes.

C’est davantage la dynamique actuelle des deux formations qui devrait peser dans l’analyse de cette rencontre. Nantes semble progressivement monter en puissance, tandis que Dunkerque doit retrouver de la confiance après ses derniers résultats décevants.

Les compos probables

La compo probable du FC Nantes : Carlgren – Sow, Perrin, Amian – F. Doucouré, Lepenant, Pierret, Hachem – Tabibou, Ganago ou Corredor, Robinet.

Absents : Mirbach, Tati, Cafaro (blessés).

Incertain : S. Doucouré (blessé).

La compo probable de Dunkerque : Moha – Linguet, Sanganté, Touré, Vallier – Morel, Massock – Ayari, Lebeau, Prutsev – Keita.

Absent : Mayela (suspendu).

Incertain : Daho (blessé).

Les joueurs à suivre

Thomas Robinet (FC Nantes) : arrivé dans les dernières heures du mercato estival en provenance de Dunkerque, l’attaquant nantais va retrouver son ancien club, avec lequel il avait inscrit 15 buts en Ligue 2 la saison dernière. Auteur de deux réalisations sous le maillot des Canaris depuis son arrivée, dont un penalty décisif à Boulogne-sur-Mer (2-1), le joueur de 30 ans peine encore à retrouver toute son efficacité offensive. Muet face à Reims le week-end dernier, Robinet aura une motivation supplémentaire pour renouer avec le chemin des filets contre ses anciens coéquipiers.

Khalil Ayari (Dunkerque) : prêté cet été par le Paris Saint-Germain, le jeune ailier tunisien de 21 ans fait partie des éléments offensifs à surveiller du côté dunkerquois. Auteur d’un but depuis le début de la saison en Ligue 2, il se distingue notamment par sa vivacité, ses qualités de dribble et sa capacité à provoquer les défenseurs adverses. Dans une équipe nordiste qui reste sur deux rencontres consécutives sans marquer, Ayari pourrait être l’un des principaux atouts de Dunkerque pour tenter de déstabiliser la défense nantaise.

Notre pronostic pour FC Nantes – Dunkerque

Le FC Nantes semble aborder cette rencontre dans de meilleures dispositions que son adversaire. Même si leur classement reste décevant, les Canaris affichent des progrès encourageants depuis plusieurs semaines. Le match nul contre Reims a notamment permis de confirmer les avancées observées dans l’organisation défensive et la construction du jeu. Les hommes de Grégory Poirier devront toutefois se montrer plus efficaces offensivement pour espérer renouer avec la victoire.

De son côté, Dunkerque traverse une période moins favorable et devra trouver des solutions pour mettre fin à ses difficultés devant le but. Les Nordistes possèdent néanmoins les arguments pour contrarier les Nantais, notamment si ces derniers ne parviennent pas à concrétiser rapidement leurs occasions. Le soutien du public de la Beaujoire et la confiance retrouvée du côté nantais pourraient cependant faire pencher la balance.

Les cotes de FC Nantes – Dunkerque

Pari Meilleure cote affichée Victoire du FC Nantes 1,62 Match nul 3,95 Victoire de Dunkerque 5,00

Notre pronostic : victoire du FC Nantes, côté à 1,62

Nous misons sur une victoire du FC Nantes sans encaisser de but. Les Canaris ont montré de réels progrès défensifs face à Reims et pourraient confirmer cette solidité contre une équipe de Dunkerque qui reste sur deux matchs consécutifs sans marquer. Malgré leurs difficultés à concrétiser leurs occasions, les hommes de Grégory Poirier devraient parvenir à trouver l’ouverture et à préserver leur avantage.

Notre score : FC Nantes 2-0 Dunkerque.