Malgré la qualification en Coupe de France, Grégory Poirier n’a pas caché son insatisfaction après la prestation des Canaris, tandis qu’Antoine Joujou pourrait être absent plusieurs semaines.

Le FC Nantes a assuré l’essentiel. Opposés au FC Nueillaubiers ce dimanche, pour le compte du 8e tour de la Coupe de France, les Canaris se sont imposés 3-1 à la Beaujoire. Mais derrière cette qualification pour les 32es de finale, Grégory Poirier a livré une analyse assez critique de la prestation de ses joueurs.

Grégory Poirier pointe les difficultés de ses pistons

L’entraîneur nantais avait décidé de procéder à une large rotation pour cette rencontre. Un choix qui explique en partie les difficultés observées, notamment dans les couloirs.

En conférence de presse après la rencontre, Grégory Poirier n’a pas cherché à masquer son sentiment : « On a fait le minimum, je ne vais pas vous mentir, mais j’avais initié beaucoup de changements, c’est donc logique ». Le technicien est également revenu sur les performances d’Amin Cherni et de Fodé Doucouré, relancés dans les couloirs. Son constat est sans détour : « On n’a pas été bon du côté des pistons en première période ».

Un avertissement pour les joueurs concernés, malgré une victoire finalement assez tranquille au tableau d’affichage. Nantes a notamment fait la différence grâce à Antoine Joujou, Fodé Doucouré et Dehmaine Tabibou.

Grosse inquiétude pour Antoine Joujou

Mais la mauvaise nouvelle de la journée concerne surtout Antoine Joujou. Auteur de l’ouverture du score face à Nueillaubiers, l’attaquant nantais a été contraint de quitter ses partenaires dès la mi-temps. Poirier a annoncé que le joueur souffrirait d’une grosse entorse à la cheville.

Plus inquiétant encore, sa cheville aurait fortement gonflé après sa sortie du terrain. Un véritable coup dur potentiel pour le FC Nantes, qui pourrait perdre un élément offensif alors que la saison entre dans une période importante.

La qualification est donc au rendez-vous pour le FC Nantes, mais Grégory Poirier devra retenir les enseignements d’une première période insuffisante et surveiller de près l’état de santé d’Antoine Joujou.